Čestmír Mázl se loučí. Po patnácti letech končí na TV Nova seriál Ordinace v růžové zahradě

PRAHA Oblíbený seriál z lékařského prostředí se udržuje na špičkách televizní sledovanosti již patnáctým rokem. Zatím není jasné, čím Nova jednu ze svých „vlajkových lodí“ nahradí.

„Přesné datum odvysílání posledního dílu ani nový projekt ještě nejsou známy. Na obrazovkách se bude Ordinace pravidelně objevovat ještě celé jaro 2021,“ upřesnil pro server iDNES.cz Martin Hradecký.

„Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání,“ říká Monika Hasmanová, ředitelka výroby TV Nova.



Diváci se ale stále mají na co těšit. „Ještě ale neříkáme poslední slovo a máme nachystanou nabitou sezónu, která v roce 2021 přinese nespočet dramatických situací, napětí, láskyplné momenty a okamžiky plné emocí v dávce, kterou ještě diváci nezažili. Těšíme se na to a chceme si to spolu s diváky opravdu užít,“ dodává Hasmanová.



Známou znělku seriálu nahrál hudebník Miro Žbirka se zpěvačkou Ivou Frühlingovou.