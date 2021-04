Cestopisem roku je Císař ve světě Lenky Linhartové

DOBŘÍŠ Hlavní cenu za nejlepší cestopis roku získala při udílení Ceny Hanzelky a Zikmunda na zámku v Dobříši Lenka Linhartová a její titul Císař ve světě. Hlavní cenu za nejlepší cestovatelskou fotografii získal snímek Petra Kleinera s názvem Mobilní Indie. Nejpůjčovanějším cestopisem v knihovnách byla kniha Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě.

Lenka Linhartová popisuje ve své knize cestu matky s tříletým synem, který má Aspergerův syndrom, do Thajska. „Jistě, nejde o dobrodružnou výpravu do zahraničí, o cizích zemích se nedozvíme skoro nic. Přesto tuhle knihu považuji za cestopis v nejhlubším smyslu slova. Je to totiž oslava cesty jako fenoménu. Příběh sbližování dvou lidí legitimizuje její mimořádně ozdravnou funkci,“ uvedla předsedkyně poroty Milena Holcová. Kniha je podle ní na hranici žánru, na většinu porotců ale působila nejsympatičtěji.



Za rok 2020 přihlásili vydavatelé nebo samotní autoři 21 knih, z nichž porota nominovala pět titulů. O cenu nejlepší cestovatelská fotografie roku soutěžilo na 500 zaslaných fotografií. „Letošní ročník soutěže byl ovlivněn pandemií koronaviru a tudíž jsme předpokládali, že budou převažovat snímky z domácího cestování po Česku. Byli jsme však mile překvapeni množstvím zahraničních témat,“ uvedla předsedkyně poroty určující nejlepší fotografii Veronika Souralová.

Vítězná fotografie podle Souralové na první pohled připomíná středověký obraz postav se zbožnými výrazy. „Další pohled odhalí množství detailů, rozdílný styl oblečení jednotlivých aktérů a hlavně mobilní telefony, které vládnou současnému světu napříč všemi kulturami. Máte nutkání se k fotografii stále vracet a přemýšlet o jejím významu,“ uvedla Souralová.

Třetí ročník udílení cen se opět konal na dobříšském zámku, kde Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou v roce 1951 psali své knihy po návratu z první velké cesty do světa. Všichni vítězové si odnesli cenu vyvedenou ze slitiny a bronzu, kterou navrhla designérka Karin Borovcová.

Zikmund a Hanzelka společně navštívili přes 80 zemí. Ve světě proslavili Československo a vozy Tatra. Oba získali řadu vyznamenání, například Cenu Egona Erwina Kische v roce 1993 a medaili Za zásluhy v roce 1999 od Václava Havla. V roce 2014 prezident Miloš Zeman vyznamenal Zikmunda Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.