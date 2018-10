,Chci ukázat pozitivní stránku ADHD,' láká Rosťa Novák na premiéru La Putyky

PRAHA „Vstávej! Uč se! Přestaň!“ křičí herci na akrobata, který se za zvuků punkové hudby divoce točí v kovovém kole. Tak vypadá jeden z výjevů nové hry ADHD Cirku La Putyka v režii Rostislava Nováka. „Toto téma je pro mě zásadní. Chci pro diváky magický zážitek,“ slíbil během zkoušení kusu pro Lidovky.cz. Zároveň odhalil příběh svého vyhraného boje se syndromem ADHD i desetiletého fenoménu Cirku La Putyka.

Lidovky. cz: Je výhoda být umělcem s diagnózou ADHD?

Myslím, že jsem ve svých 38 letech našel cestu jak ADHD zužitkovat. Jedna z forem jak s diagnózou ADHD od dětství pracovat byla unavit se pohybem. Druhá cesta je naučit se koncentrovat, k tomu mi zase pomohlo malování nebo celkově vizuální výtvarná činnost. A tyhle dvě věci dohromady - fyzické vybití se na extrémní úrovni s kreativitou pro mě přináší žánr nového cirkusu.

Lidovky. cz: Máte aktuálně v souboru někoho s touto diagnózou?

Za poslední dobu jsem se do tématu dost ponořil. Je to tři roky od nápadu na tohle představení a rok a půl intenzivní práce. Zjišťuju jak frekventované označení ADHD ve světě i u nás je. Často je dnes i zneužíváno a označují se tak “pouze” zlobivé děti, které zlobí, protože jim rodiče nenastavily pravidla, nebo jejich výchova nefunguje vzhledem k téhle zrychlené době. Ale já se setkávám s dětmi se skutečným označením ADHD ze speciálních škol. Jsou inspirací a zdrojem k určitým obrazům a scénám ve hře, kdy jsem nechtěl čerpat pouze ze svého života a dělat autobiografické představení. Takže jsem se napojil na děti, pedagogy, psychology, terapeuty. Tyhle děti navštěvují speciální školu a odpoledne jdou domů. Pak jsou taky případy, které jsou extrémní, to už nemá se zlobivostí nic společného.

ADHD ADHD pochází z anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ - porucha pozornosti s hyperaktivitou. Patří mezi tzv. neurovývojové poruchy. Jedná se o vrozenou nerovnováhu centrální nervové soustavy, zjednodušeně řečeno každá část mozku zraje jinak rychle, přičemž si jeho jednotlivé části vyměňují informace pomaleji, než je potřeba. To se pak projevuje nepozorností, motorickým neklidem a impulzivitou. Děti nejsou schopné regulovat svoje chování, většinou působí konfliktně až agresivně. Ačkoliv hyperaktivní děti touží po kamarádství, nedaří se jim vztahy udržet a jejich osamělost ještě více zvýrazňuje jejich sociální obtíže.

Lidovky. cz: Takové případy se řeší hospitalizací?

Jsou různé způsoby. Primární je podpora nejužšího okolí - tedy rodiny, školy. Období základní školy je pro diagnózu zásadní, i když třeba u mě se už ADHD dalo poznat v 2 a půl letech. Děti se poprvé právě na základce setkávají s pravidly, normami, autoritami, soustředěním 4 hodin denně. A tam se to láme. Děti často strašně bojují sami se sebou, tělo jim exploduje samo. Je otázka na moje rodiče, jak bolestivé pro ně bylo prvních 12 let mého života.

Teď jsem se dostal do stavu, kdy jsme celé představení projížděli a můj brácha mi řekl: “Hele moc lehkejch, pozitivních momentů tam zatím není.” A já jsem se vrátil úplně zpátky a vzal jsem si knížku paní Žáčkové. Já sám jsem byl jedním z jejích prvních pacientů. V té knize je 99 % stránek o tom, jak je ADHD problematické pro jedince a jeho okolí a jaká negativa přináší. A až na poslední stránce jsou taky pozitiva. Ten poměr je 99 ku jednomu procentu, jenže mně se povedlo v mém životě tuhle bilanci otočit. A cílem tohoto projektu je, aby se lidi s touhle diagnózou inspirovali mým příběhem a našli taky kanál, jak proud nevyzpytatelné energie využít. Cesta je najít v dítěti ten správný talent díky jeho spontaneitě a kreativitě.

Lidovky. cz: To je cesta, kterou jdete i v případě vašeho syna?

Snažím se. Dneska zrovna bylo tak extrémní ráno pro mojí ženu. Synovi je 13 a dneska se ukázala jenom negativa ADHD. Je to pro okolí strašně těžké. ADHD dokáže ničit jak člověka, tak jeho okolí. Na podpoře, objetí, porozumění a trpělivosti to celé stojí.

Lidovky. cz: Nechci vás stavět do role psychologa, ale kdy člověk pozná, že dítě pouze nezlobí, ale že na vině je syndrom?

Pohled můj a mého tvůrčího týmu je neodborný, je z pozice diagnostikovaného a rodiče. Ale indicií je několik. Jednou z linií je hyperaktivita, ale ADHD s sebou nese dislexii, disgrafii, noční můry, problémy s usínáním, kdy se dítě bojí usnout ve tmě a musí mít rozsvíceno. Fyzická vyspělost přichází extrémně dříve než psychická. Krásná metafora je, že dítě je ve věku 10 let, fyzicky vypadá na 16 a mentálně je na osmi. Lidi od tebe očekávají nějaký způsob chování, přitom ty mentálně potřebuješ pomazlit a obejmout. A to jsem měl i já a má to i můj Mates. Měří metr 84, je mu 13, vypadá na 18, ale citově je na deseti.

Lidovky. cz: Je při zkoušení ještě prostor pro improvizaci?

(Rosťa ukazuje místo klasického scénáře notes s post-ity, poznámkami a čmáranicemi.) Scény zůstávají stejné, mění se jejich pořadí a čistí se.

Máme tam autentické texty od ADHD dětí nebo jejich rodičů. Je tam scéna těhotenství, když se dítě narodí například přidušené, je předpoklad, že bude ADHD. Scéna lovu. Jedna z teorií o vzniku ADHD od Thomase Hartmanna je, že když člověk přestal lovit a začal farmařit, přestal mít terč, fokus a pohyb. Zastavil se a čekal, až vyroste obilí nebo vykvete plod, ale chyběl mu pohyb. Máme tam i boj s písmeny - což je narážka na dislexii, disgrafii, kdy žonglér žongluje s písmeny z abecedy a vytváří slova. Je tam scéna “Sleep my son” o problému s usínáním...

Lidovky. cz: V anotaci odkazujete na významné osobnosti z minulosti s tímto syndromem - jak lze zpětně říct, že měli ADHD?

Je to dobrá společnost, viďte? ADHD je poměrně nové pojmenování. I já jsem byl diagnostikován pouze jako člověk s lehkou mozkovou disfunkcí. To byl počátek 80. let.

Ale o Mozartovi se ví, že byl ztřeštěné dítě. S projevy hyperaktivity se pojí jeho začátky tvorby ve čtyřech, jedenácti letech. Karel IV. zase údajně u jednání pletl košíky, protože nedokázal mít ruce v klidu, nebo chodil okolo stolu. Kryštof Kolumbus si zase dal za cíl, že dopluje do nepoznaného a objeví nový kontinent - jeden z projevů téhle energie je, že lidi za cílem bezhlavě jdou. Einstein, Leonardo da Vinci, to byli lidi strašně kreativní se široce rozpřaženými lokty na úkor okolí. Je dobře, že jsme se kvůli ADHD osobnostem jako společnost posunuli? Na to v představení už nezbyl prostor, proto jsem si vybral osobnější současnou rovinu.

Lidovky. cz: V představení hrají jen cizinci, proč?

Argentina, Venezuela, Kanada, Belgie, Španělsko, Francie, Finsko.

Já měl představu koho hledám. Loni v dubnu jsem uspořádal konkurz, na který se přihlásilo přes 500 lidí ze 32 států, z těch jsem vybral 55. S těmi jsem tři dny s choreografem v Praze pracoval. Z těch 55 jsem vybral 8 pro tenhle projekt. Já hledám multifunkční lidi a hrozně dám na vnitřní intuici, někdy se stačí jen podívat. Zatím jsem se za 10 let nespletl.

Rosťa Novák během zkoušení ADHD

Lidovky. cz: La Putyka bude slavit 10 let. Je nový cirkus díky ní dnes v Česku fenoménem?

Asi ano, Letní Letná slavila letos 15 let, je tu festival cirku v Trutnově, spousta malých company, jsou první vlaštovky mladé generace jako Filip Zahradnický, kteří dokončili cirkusovou univerzitu v Dánsku. Filip s námi bude hrát příští rok v Berlíně. Divácky to je strašně úspěšný žánr, protože v něm skutečně lidi například lítají ve vzduchu. Nový cirkus skutečně vyvolá emoce jako strach, dojetí, smích. Tohle já tam hledám.

La Putyka La Putyka je profesionální soubor, který se věnuje novému cirkusu. Jeho principálem je Rostislav Novák, kterého na žánru nového cirkusu baví nejvíc svoboda, multižánrovost a absence hereckých eg. “Musíte se na jevišti vzájemně vnímat, nebo dojde k vážnému úrazu,” dodává. Hra ADHD je pro něj osobní záležitost. “Nerad jsem to používal, ale rád bych, aby pro diváky vznikl magický zážitek. Jde o vizuální harmonii s hudbou, nebo disharmonii v tématu, které by člověk u nového cirkusu nečekal.” Soubor funguje od roku 2014 v prostoru Jatka78, jehož budoucnost ovlivní nové politické vedení Prahy.

Historie ale u nás sahá mnohem dál. V české divadelní i filmové historii se cirkusová poetika objevuje mnohem dřív.

Počátek 20. století, to byli Voskovec a Werich nebo Osvobozené divadlo. Velká inspirace. Ctibor Turba, Boris Hybner, Bratři Formani, divadelní poutě. Filmy od pana Lipského, Šest medvědů s Cibulkou...

Lidovky. cz: Patří do cirkusu zvířata?

Zaregistroval jsem aktuální protesty. Absolutně odsuzuju, co se teď stalo u nás s tygry, lidi za tohle zodpovědní by si měli jít sednout. A na hodně dlouho. Ale to je jiná otázka. Když ale porovnám některé typy zoologických zahrad, některé cirkusy a některé sportovní aktivity, které se týkají zvířat. Dostihy, parkurové skákání, chrtí závody, delfinária… Tak si říkám, jaký je rozdíl? Jaký je rozdíl v tom mít psa na vodítku uvázaného u lavičky nebo dobrmana v paneláku a zvířetem v cirkusu?

Já jsem za studia herectví strávil ročník v originál cirkuse Berousek. Ale nezažil jsem tam žádné špatné chování vůči zvířatům. Naopak tam místní k nim měli intenzivní a silný vztah. Což neříkám, že je všude, ne všechny cirkusy mají takovou úroveň. Měli by tu zůstat jen ty, které fungují správně, a ty ostatní zavřít. V cirkuse nemá být žirafa. Nemá. Mají tam být koně a medvědi? Nevím, to mi nepřísluší soudit. Ale cirkus je tu x tisíc let, už v Římě a v Řecku se ukazoval boj s tygrem, indiánské rituály…

Ve světě, ve Švýcarsku a v Německu, chodí lidi do tradičního cirkusu v obleku. Tady je kultura cirkusu nízká, měly by tu fungovat maximálně tři, čtyři cirkusy. A proč spadají pod ministerstvo zemědělství? Měly by spadat pod kulturu.

Je mi ale samozřejmě jednoznačně blbě z toho, když vidím medvěda jezdit na skateboardu nebo chodit po laně. Tomu nefandím.