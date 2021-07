Chtěl bych být v komunistické straně, prohlásil Jackie Chan. Nechceme tě, reagují Číňané na sociální síti

PEKING Herec, režisér a mistr bojových umění Jackie Chan vyjádřil zájem stát se členem Komunistické strany Číny. Podle některých reakcích na sociálních sítích ale diskvalifikoval Chan sám sebe svými morálními selháními. Zprávu přinesl web Insider.

Jackie Chan se minulý týden zúčastnil pekingského filmového sympozia. V rámci propagace masivní akce se ho reportéři zeptali, co si myslí o prezidentu Si Ťin-pchingovi a vládnoucí komunistické straně.

„V zahraničí často říkám, že jsem pyšný na svůj čínský původ. Závidím členům komunistické strany a chtěl bych být jedním z nich,“ prohlásil Chan na video. „Vidím velikost Komunistické strany Číny. Co řekli, že udělají za sto let, zvládli za pár desetiletí,“ dodal.



Uživatelé čínské sociální sítě Weibo ale Chanův patriotismus odsuzují. Podle nich by si herec členství nezasloužil kvůli svým morálním prohřeškům. Jmenují hlavně provalenou nevěru a Chanova syna Jayceeho, který se dostal před čínský soud kvůli držení a distribuci drog.

Chan ve své biografické knize z roku 2015 (česky nevyšla) přiznal, že měl nemanželský poměr s herečkou Elaine Ng Yi Leiovou, ze kterého vzešlo i dítě.



Druhý prohřešek je pak o to vážnější, že byl Jackie Chan v roce 2009 čínskou policií jmenován ambasadorem v boji proti drogovým závislostem.



„Možná jsou zemi miluje a je to tvrdý pracant, ale má jiné problémy. Bude lepší, když se do Komunistické strany Číny nedostane,“ napsal například na Weibo uživatel Zhuozhuo Drolma.



Podle deníku China Daily je podmínkou vstupu do strany velmi detailní přezkoumání minulosti jednotlivce a osobních názorů. Je tak docela možné, že by se Chanovi stejně do strany vstoupit nepodařilo.