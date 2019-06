Chuť na mozky je nepřešla. Danny Boyle natočí ‚plnohodnotné‘ pokračování 28 dnů poté

LOS ANGELES Britský režisér se po téměř dvaceti letech vrátí k jednomu ze svých nejoceňovanějších filmů, postapokalyptickému dramatu 28 dní poté. „Mám na to skvělý nápad,“ řekl v rozhovoru. Scénář napíše znovu Alex Garland. Půjde již o třetí díl série, ale druhý, natočený režisérem Juanem Carlosem Fresnadillem, byl i přes kladné recenze kasovním propadákem.

Kurýr Jim (Cillian Murphy) stráví po nehodě 28 dní v kómatu. Londýn, do kterého se probudí, už ale není tím městem, jaké si Jim pamatuje. Ulicemi se pohybují krveláční nemrtví, kteří se nezastaví před ničím, jen aby si z Jima kousek urvali. Děsivá podívaná sázela hlavně na tísnivou atmosféru. Podle kritiků, kteří film vynášeli do nebes, Boyle vlil čerstvou krev do žil žánru zombie hororů.

Snímek i přes skromný rozpočet 8 milionů dolarů vydělal celosvětově o něco více než desetinásobek. Pořádně také odstartoval kariéru irského herce Cilliana Murphyho, kterého mohli diváci v poslední době vidět třeba i v roli Josefa Gabčíka ve snímku Anthropoid (2016).



V rozhovoru pro The Independent Boyle prozradil, že pracuje na dalším díle. K práci si přizval scenáristu Alexe Garlanda (Ex Machina, Neopouštěj mě), který pro něj napsal i původní film. „Alex a já máme pro třetí díl skvělý nápad. Je vážně dobrý,“ popsal. Možnost pokračování nicméně Boyle naznačoval již v rozhovorech z roku 2015.

Druhý díl „série“ natočil v roce 2007 španělský režisér Juan Carlos Fresnadillo (Nezvaní hosté, Psicotaxi). Snímek 28 týdnů poté nenavazuje na příběh kurýra Jima a místo toho divákům předkládá novou hlavní postavu v podobě Dona Harrise (Robert Carlyle). Snímek je obecně považován za kasovní propadák, ačkoliv vydělal jen 64 milionů dolarů při rozpočtu 15 milionů dolarů.

Poslední film Dannyho Boylea, hudební komedie Yesterday o světě bez Beatles, zamíří do českých kin ve čtvrtek 27. června. Měl také režírovat připravovaný film o Jamesovi Bandovi, ale od projektu kvůli tvůrčím neshodám odstoupil.