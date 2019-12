Cilčina cesta. Pokračování Tatéra z Osvětimi vede do sovětského gulagu

PRAHA Po celosvětovém úspěchu knihy Tatér z Osvětimi vychází pokračování, které se soustředí na jednu z vedlejších postav Cilku. Šestnáctiletou dívku odvezenou v roce 1942 do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Autorka Tatéra z Osvětimi Heather Morrisová již v loňském roce v rozhovoru pro server Lidovky.cz odkryla své plány ohledně knihy, která se bude soustředit právě na Cilčin další život.

„Bylo jí šestnáct, když ji odvedli. Cilka oproti Gitě a jiným dívkám nebyla poslána na pochod z tábora. Nechali ji v Březince, kterou osvobodili až Rusové. Cilka byla obviněna z toho, že spala s nepřítelem a byla poslána na Sibiř,” uvedla Heather Morris pro server Lidovky.cz.



Lale Sokolov se svou ženou Gitou.

Na místo vytoužené svobody čekal na Cilku pobyt v gulagu ve Vorkutě. „Cilka zde udělá dojem na místní lékařku a začne se starat o nemocné v táboře. Každý den čelí lidskému neštěstí a smrti. Nakonec však navzdory všem prožitým hrůzám zjistí, že má stále v srdci místo pro lásku,” popisuje pokračování nakladatelství CPress.



Že jde o pokračování Tatéra z Osvětimi je patrné už na první pohled. Cilčina cesta vsadila na obdobnou obálku se stejnými či podobnými prvky, pouze s tím rozdílem, že zde dominuje žlutá a červená oproti modré a žluté.

V rozhovoru Heather Morris také prozradila, že již kývla na nabídku na minisérii zpracovávající příběh Lalyho Sokolova a jeho životní lásky Gity, kterou potkal v Osvětimi.

Jednou z postav objevujících se v sérii bude také Cilka. „Chtějí obsadit dívku, která bude hrát Cilku i do další části,” prozradila Morris.



Předtím, než Tatér z Osvětimi přitáhl pozornost milionů čtenářů a nakladatelství po celém světě, autorka využila crowfundingovou kampaň, v níž příběh představila.



„Rozeslala jsem dopisy velkým vydavatelským domům v Austrálii a oni se tvářili stylem Kdo jako jste? Důvod proč jsem se rozhodla pro crowdfunding nebyl ten, že bych potřebovala peníze. Jeden z mých synů natáčí v Melbourne krátké filmy a v minulosti využil crowdfunding, aby mu pomohl získat peníze na jeden finančně náročnější projekt. Řekl mi, mami, to není o penězích, ale o tom, že lidé po celém světě budou znát tvůj projekt, což je přesně to, co se stalo, když vydavatelé viděli moji kampaň. Můj manžel mě postavil před kameru, nechal mě mluvit a přidal nějakou hudbu a pár fotek. Ale to stačilo k tomu, aby si kdokoli, koho zajímal obsah, udělal představu,” uvedla Morris.