Čo bolí, to prebolí. Autoři dokumentu Meky chystají film k výročí Žbirkova nejslavnějšího alba

PRAHA Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy vyšla deska Modrý album. Nahrávka obsahující například hit Čo bolí, to prebolí se stala multiplatinovou a Mekyho kariéru úspěšně přehoupla do dalšího tisíciletí. Právě tomuto albu se bude jmenovat chystaný dokument nazvaný stejně jako víše zmíněný hit. Jeho tvůrci prosí diváky o finanční pomoc s natočením.

Dokument Co bolí, to přebolí věnovaný 20 letům fenoménu Modrý album chystá tvůrčí dvojice Honza Vedral (šéfredaktor magazínu Headliner a hudební publicista) a Šimon Šafránek, dokumentarista a autor předchozího snímku Meky.

Zajímá vás, jak se dal Meky znovu dohromady s Marikou Gombitovou a Kamilem Peterajem? Proč se rozhodnul dát šanci o generace mladším producentům? Kdo objevil Marthu? Jak se na přelomu tisíciletí měnila populární hudba? Na to všechno se dokument bude snažit najít odpověď.

Filmaři prosí diváky o finanční pomoc. Peníze vybrané prostřednictvím platformy Donio.cz půjdou přímo na natáčení filmu Co bolí, to přebolí - zaplatí se z nich štáb a jeho technické vybavení. Dvacet procent z vybrané částky by navíc měl získat charitativní fond Janele přidružený k Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech. „Všechny vás zdravím a budu moc rád, když podpoříte zdravotníky a celý tento projekt. Modrý album vznikl před dvaceti lety ve studiu SONO, strašně rychle to uteklo a já jsem rád, že těch dvacet let neuteklo zbytečně, protože toto album bude opět na světě,“ vzkazuje Miro Žbirka.