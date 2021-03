Ďakujem ti, láska. V nové písni Dua Jamaha vzpomíná Jiří Krampol na svou ženu

PRAHA V klipu k nové písni Dua Jamaha Jiří Krampol zahrál roli televizního diváka, který s láskou vzpomíná na svou ženu Hanu Krampolovou.

Mohl to být vcelku standardní klip o zamilované dvojici. Populární dvojčlenná kapela ale do své novinky obsadila i herce Jiřího Krampola. Ten na konci písně Ďakujem ti, láska zavzpomíná na svou ženu Hanu, která zemřela v srpnu 2020 na následky zdravotních komplikací.

Krampol v klipu líčí, jak se se ženou seznámil: „Hrál jsem v divadle Ateliér a po představení za mnou přišla taková mladá a velice krásná holčička, bylo ji patnáct let, že by chtěla podepsat fotku. Tak jsem ji podepsal,“ vzpomíná herec. To ještě netušil, že se o mnoho let později ona „holčička“ vrátí. Hana Krampolová byla o 23 let mladší.



„Byli jsme šťastní, že Jiří Krampol přijal naši nabídku. Velmi si ho vážíme, je to obrovská legenda. Z jeho role v našem videoklipu se stala autentická záležitost. Aby nemusel v této složité době nikam cestovat, záběry jsme pořizovali v jeho bytě a on v jedné scéně najednou spontánně zavzpomínal na svoji milovanou manželku Hanku, která bohužel zemřela, prozradil Marian Kotvan, jeden ze členů kapely.

„Původně to nebylo ve scénáři, ale jeho vyznání bylo natolik silné a emoční, že jsme se rozhodli to po dohodě s ním ve videoklipu ponechat. Je vidět, že měli s Hankou opravdu přenádherný vztah,“ dodal.



Kapela Duo Jamaha (původně Duo Yamaha) je dvojčlenné těleso skládající se z otce Alfonze a syna Mariana Kotvanových. Oba pocházejí ze slovenského regionu Záhoří. Na svém kontě mají dvanáct studiových desek a několik kompilačních alb.