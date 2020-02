V neděli zemřel ve věku 71 let fenomenální český hudebník Ivan Král. Za svou dlouholetou kariéru spolupracoval s takovými jmény, jako byli Patti Smithová, David Bowie, John Waite nebo Iggy Pop. Připomeňte si se serverem Lidovky.cz šest z největších Králových hitů.

Stránka 1 ze 6 Další stránka

Bang Bang

1981

Autoři: Ivan Král a Iggy Pop



Vlastní verzi této skladby nahrál i zpěvák David Bowie pro své album Never Let Me Down (1987). Sólovou verzi pak Ivan Král vydal na svém albu Dancing Barefoot (1999).