Dcera proslulého režiséra Spielberga točí porno. Rodičům se přiznala po telefonu

LOS ANGELES Mikaela Spielbergová, adoptivní dcera legendárního režiséra Stevena Spielberga, se přiznala, že natáčí videa pro dospělé. Dle svých vlastních slov už nechtěla být závislá na rodičích a chtěla prodat své tělo formou, která pro ni samotnou není ponižující, urážlivá ani násilná. Rodičům prý tuto informaci oznámila při videohovoru přes telefon.

Třiadvacetiletá Mikaela pro média uvedla, že se jedná pouze o „sólové snímky“, tedy že před kamerou nebude mít sex, protože nechce ublížit svému snoubenci Chucku Pankowovi. „Nechci, aby se mnou natáčel někdo jiný. Cítím, že by to bylo překročení hranice ve vztahu s mou drahou polovičkou,“ cituje dcera režiséra snímků jako E.T., Zachraňte vojína Ryana nebo série Indiana Jones server Hollywood Life.

Spielbergová přiznala, že v dětství trpěla úzkostmi, které přetrvávaly i v době, kdy během puberty chodila na internátní školu. To u ní způsobilo poruchu příjmu potravy a depresi. Spielbergová však nedává vinu svým slavným rodičům (Spielberg ji adoptoval spolu se svou druhou manželkou - herečkou Kate Capshowovou).

Mikaela Spielbergová rozjíždí kariéru ve filmech pro dospělé.

„Není to chyba mých rodičů, nemohli o tom vědět,“ uvedla Mikaela. Během dospělosti pak dle svých slov získala sebevědomí. Sama sebe pak označuje za „sexuální bytost“.



„Už jsem byla unavená z toho, že nejsem schopná vydělávat na svém těle a upřímně mi vadí, když mi někdo říká, že bych své tělo měla nesnášet,“ uvedla podle listu New York Post. „Zároveň už jsem byla vyčerpaná z každodenní práce, která mě nenaplňovala. Tím, co teď dělám, mohu lidi potěšit formou, která je mi příjemná a necítím se díky ní zneužitá,“ dodala s tím, že také nechtěla být finančně závislá na svých rodičích.

„Tohle není něco jako konec cesty nebo to, že bych spadla na dno,“ vysvětluje pro NYP. „Je to pozitivní volba silné ženy. Uvědomila jsem si, že není ostuda být fascinován tímto (porno-) průmyslem a dělat něco, co je bezpečné, zdravé a dobrovolné,“ dodala.



Spielbergová, která hodlá pracovat i jako striptérka, až získá patřičnou licenci, se objevila v několika videích na erotických serverech pod pseudonymem Sugar Star. Ty zatím smazala, dokud nedostane od příslušného úřadu povolení. Sama uvedla, že její rodiče jsou její novou kariéru nadšení a nezlobí se na ní. Doufá, že budou pyšní na to, že kam se jí povedlo dostat poté, co kolem jednadvaceti několikrát málem zemřela kvůli alkoholu.