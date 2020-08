‚Děláte z dětí sexuální objekty!‘ Netflix se dostal pod palbu kritiky kvůli filmovému plakátu

Snímek režisérské debutantky Maïmouny Doucouréové vypráví příběh jedenáctiletý dívenky Amy, imigrantky ze Senegalu. Film loni uspěl na filmovém festivalu v Sundance a nyní se chystal na svou premiéru. Do vínku ale dostal údajně velmi zavádivý reklamní plakát, jenž děti zobrazuje v sexualizovaných pozicích. Internetová bouře na sebe nenechala dlouho čekat.

Plakát je vinou Netflixu, jenž je pro distribuci na vlastní platformě vytváří sám. K tomu připsal, že mladá Amy se dostane do twerkové taneční skupiny. Twerk je druh tance, při kterém se (lidově řečeno) velmi sexuálně vrtí zadnicí. Pobouření diváci na recenzních serverech film kritizují ještě před premiérou a vzniklo dokonce několik internetových petic za jeho úplné odstranění.



Jedna z petic má současné chvíli skoro 150 tisíc podpisů, další už téměř 300 tisíc. „Tento film je nechutný, protože z jedenáctiletých dětí dělá sexuální objekty pro potěchu pedofilů. Zároveň velmi nepříznivě ovlivní naše děti,“ píše se v popisu té první. „Pro takový obsah v této věkové kategorii není žádné místo. Neexistuje žádná výmluva, tohle je nebezpečný obsah!“

Snímek přitom o ničem závadném nevypráví. Cuties je film o rodině, ženství a silných hodnotách. To je vidět i ve zveřejněné ukázce. Proti reakcím na sociálních sítích se ohradila i scenáristka filmu Daniellé Dashová.

Společnost Netflix se za plakát již omluvila: „Hluboce se omlouváme za reklamní materiál použitý k filmu Cuties. Nebylo to v pořádku a navíc to špatně reprezentovalo film, jenž na festivalu v Sundance vyhrál cenu. Obrázek i popisek jsme upravili.“ Některým lidem ale bylo i to málo a požadují úplně stažení filmu.

