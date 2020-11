Demokracie je v kapele jen do určité míry, říká frontman Druhé trávy Robert Křesťan

Robert Křesťan na albu Díl první česky přetextoval a se skupinou Druhá tráva ve výrazných úpravách nahrál písně z repertoáru Krise Kristoffersona (Border Lord), Toma Pettyho (Something Good Coming), Petera Rowana (On the Wings of Horses), Stinga (Why Should I Cry for You), Toma Waitse (Hold On), Trenta Reznora (Hurt) a Flatta & Scruggse (Where Will I Shelter my Sheep Tonight). Doplnil je třemi vlastními novinkami.