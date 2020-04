Děs v ulicích. Louisianská policie zákaz vycházení omylem ohlásila sirénou z hororového filmu Očista

CROWLEY Horor Očista (The Purge, 2013) vypráví o tom, co by se stalo, kdyby na dvanáct hodin byly všechny zločiny včetně vražd legální. Obyvatelé města Crowley v americkém státě Louisiana vyděsila stejná siréna, která ve filmu ohlašovala čas zabíjení. Policie ji pustila omylem a za chybu se již omluvila.

Policisté v městské části Crowley v devět hodin projížděli ulicemi a z tlampačů sirénou ohlašovali, že začíná zákaz vycházení, který ve státě nařídila vláda kvůli koronavirové pandemii. „O zákazu vycházení jsem věděl, ale nečekal jsem, že ho ohlásí touto sirénou,“ sdělil jeden z obyvatel místní televizní stanici KATC. Policejní náčelník Jimmy Broussard incident okomentoval tak, že pro vyhlášení zákazu vycházení nechtěl použít klasickou policejní sirénu. Jeho kolegové ho nasměrovali na zvuk staré vojenské sirény, shodou náhod ten samý, který používá Očista.

Broussard se za vyděšení občanů omluvil a slíbil, že policie tuto sirénu víckrát nepoužije. „Chtěli jsme občanům jen připomenout, že zákaz vycházení je opravdu vážná věc,“ dodal.