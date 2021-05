Dětský hrdina Tintin může mít sexuální život. Je to jen parodie, rozhodl soud

PAŘÍŽE Dědicové Hergého, stvořitele oblíbeného dětského hrdiny Tintina, se soudili s výtvarníkem Xavier Maraboutem, jenž postavičku přikreslil do dospělých obrazů. Soud rozhodl, že spravedlnost je na straně výtvarníka, kterému přisoudil i 10 tisíc euro za vzniklé škody.

Umělec z Bretaně Xavier Marabout ryšavého dobrodruha Tintina dává dohromady s dospělou poetikou obrazů amerického malíře Edwarda Hoppera. Tintin tak posedává v půlnočních barech, užívá si rychlých aut nebo pracuje v kanceláři ve společnosti vyzývavé sekretářky. Nazývá to strip artem - vezme prvky ze dvou neslučitelných světů, spojí je dohromady a okoření humorem.

V březnu Marabouta zažalovala společnost Moulinsart, jež sdružuje dědice a spravuje pozůstalost belgického komiksového kreslíře Hergého (vlastním jménem Georges Prosper Remi), Tintinova autora. „Využívat reputace známé postavy k tomu, aby byla zasazena do eroticky laděných situací, nemá vůbec nic společného s humorem,“ sdělil tehdy právník společnosti. Marabout se hájil tím, že jde skutečně jen o parodii.



Soud ve městě Rennes nyní skutečně dal za pravdu Maraboutovi a obrázky označil za parodii. Společnosti Moulinsart navíc přitížilo, že ve snaze obrazy zakázat kontaktovala galerie, ve kterých Marabout vystavoval. Soud ji proto určil zaplatit 10 tisíc euro (256 tisíc korun) výtvarníkovi za ušlé škody. Moulinsart musí dále zaplatit i 20 tisíc euro (512 tisíc korun) za soudní výlohy.

„Soud potvrdil můj umělecký záměr, tedy míchání světů za účelem humoru,“ sdělil médiím výsledkem potěšený Marabout. „Umění parodie bylo vynalezeno ve stejné době jako demokracie, antickými Řeky zhruba dva tisíce let před naším letopočtem. Ve francouzském soudním právu je úzce parodie úzce spojena se svobodou projevu a limitací ochranných známek,“ dodal.



Společnost Moulinsart má teď měsíc na to, aby se proti rozsudku soudu případně odvolala.

Ženám se nelze smát

V březnu Marabout své obrazy popsal deníku The Guardian jako představu Tintinova milostného života v erotikou prosycených obrazech amerického malíře. „Hergého komiksový svět je totiž jen mužský, je zcela prostý žen,“ dodal.

Hergé skutečně do svých komiksů o Tintinovi ženy zpravidla nedával. „Žen si vážím příliš na to, abych z nich dělal karikatury. Hezké nebo ne, ženy nejsou komický prvek. Je to jejich mateřská stránka, které se nelze smát? Je zvláštní uvědomit si, že ženy v mnoha komiksech prostě nevystupují,“ prohlásil jednou Hergé, jak píše Benoît Peeters v umělcově biografii.

Belgický hrdina Tintin je vůbec jedním z prvních kreslených hrdinů na světě. Příběhy ryšavého chlapce a jeho věrného psíka totiž vycházejí již od roku 1929. Hergé napsal a nakreslil celých 24 příběhů, ve kterých se Tintin podívá po celém světě. V roce 2011 na jejich motivy natočil celovečerní film režisér Steven Spielberg.



Tintin není jediným kresleným hrdinou, kterého Xavier Marabout spojil s díly jiného výtvarného umělce. Dříve vytvořil obrazy spojením Batmana se světem rakouského malíře Gustava Klimta nebo komiksové hrdiny od Texe Averyho nechal proniknout do Picassova kubismu.