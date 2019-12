Disney dá bílému princi z Aladina vlastní film. Fanoušci se bouří a osočují společnost z rasismu

PRAHA/AGRABAH Pro potřeby filmu Aladin filmaři vytvořili postavu prince Anderse (Billy Magnussen), která v původním příběhu nebyla. Už tehdy se fanoušci bouřili. Společnost jim nyní nasypala sůl do ran oznámením, že nenáviděný Anders dostane vlastní film na streamovací platformě Disney+. Pobouřené reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Představení prince Anderse na počátku letošního roku nebylo přijato úplně kladně. Na sociálních sítích fanoušci obviňovali filmaře z takzvaného whitewashingu (praktika dosazování bílých herců do rolí osob jiné rasy nebo etnického původu). Tím spíš, že Anders v příběhu rozhodně být nemusel, animovaná klasika, která sloužila jako předloha hraného Aladina, se dost dobře obešla bez něj.

Anders byl ale ostatně jen další Aladinův problém s rasismem. V lednu 2018 se sociálními sítěmi šířila informace, že filmaři nechávají komparzistům tváře potírat hnědou barvou.



Snímek Aladin měl i přes kritiku fanoušků v kinech ohromný úspěch. S rozpočtem okolo 183 milionů dolarů vydělal celosvětově více než jednu miliardu dolarů. Bylo by tedy příhodné natočit v nějaké formě pokračování. Společnost Disney si pro něj překvapivě vybrala nejvíce rozporuplnou postavu příběhu, Magnussenova prince Anderse.

K nelibosti fanoušků přispěl i fakt, že herec Mena Massoud, představitel hlavního hrdiny Aladina, v rozhovoru pro magazín The Daily Beast prozradil, že po filmu nedostal žádnou jinou roli a nemá práci. Proč tedy neudělat pokračování s ním? Fanoušci svou nevoli vyjadřují na sociálních sítích.



„Tak schválně, jestli jsem to pochopil. Mena Massoud se svěří, že nemá práci, ačkoliv v Aladinovi, filmu s ohromným obratem, hrál hlavní postavu. A co udělá Disney? Natočí nový film s bílým hercem v hlavní roli. Vůbec to nedává smysl,“ napsal na Twitter Nick Pulimenakos, editor webu Talkies Network.



„Takže jsme museli čekat deset let na samostatnou marvelovku o Black Widow, ale bílý týpek, který se v Aladinovi objeví na pět sekund, dostane vlastní film? To nedává žádný smysl,“ neskrývá rozhořčení Brianna Liebermanová.



K nesouhlasným hlasům se připojil na Twitteru i Martin Matamoros: „Ta nejvíc hloupá a nepodstatná role dostane vlastní film? To jako vážně?“