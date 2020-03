Disney+ se může dostat do problémů. Službě chybí původní obsah a zatápí ji koronavirus

LOS ANGELES Služba Disney+ má celosvětově sice okolo 30 milionů předplatitelů, ale co se týče původního obsahu jim nemá nic moc co nabídnout. Díky celosvětové pandemii a z toho plynoucích odkladů filmů a seriálu je navíc pravděpodobné, že služba nějakou dobu ještě „prázdná“ zůstane. To by mohlo předplatitele omrzet.

Seriál The Mandalorian ze světa Star Wars způsobil v listopadu. Výborně natočené dílko se skvělým spádem udělalo radost fanouškům Hvězdných válek po celém světě a stalo se jednou z vlajkových lodí tehdy spuštěné streamovací služby Disney+. Problémem je, že takových položek má služba ve své nabídce čtyři měsíce po spuštění poskrovnu.

Je pravda, že Disney má díky svým nakoupeným společnostem (například Lucasfilms, 20th Century Fox, Marvel nebo Pixar) celou zásobu filmů pro všechny věkové kategorie, ale nemá podobná lákadla jako konkurence. HBO se ohání Hrou o trůny, Černobylem, Bratrstvem neohrožených, Westworldem nebo Temným případem. Netflix se chlubí Zaklínačem, Stranger Things, Perníkovým tátou nebo Mindhunterem. Disney+ má naproti tomu Mandaloriana, High School Musical a nevýrazné válečné drama Togo s Willemem Dafoem.



To vše se má změnit. Do konce letošního roku plánovala služba 25 původních seriálů a 10 původních filmů nebo dokumentů. Další rok bude nabídka snad ještě pestřejší. Největším lákadlem mají být komiksové žně v podobě seriálů Falcon and The Winter Soldier (který se před koronavirovou nákazou natáčel v Česku), WandaVision, Hawkeye nebo Loki. Zajímavý by mohl být i seriál Příšerky v práci (Monsters at Work), navazující dějové přímo na oblíbenou pohádku Příšerky s.r.o.

S epidemií se ale rojí otázky, jak to bude sál. Sama společnost Disney svoje plány a premiéry odkládá. Víme, že seriál Falcon and the Winter Soldier je odložen na neurčito, protože se stoplo natáčení. Filmové kinopremiéry včetně očekávané Mulan se také odkládají, což se odrazí i v jejich mnohem pozdějším přidání na službu Disney+.

Fanoušci si tak na původní obsah musí počkat. Je otázka, zda jim do té doby nedojde s Disney+ trpělivost. Tím spíše, že letos přibudou na trhu streamovacích platforem minimálně další tři hráči - Quibi, HBO Max nebo Peacock. I stávající konkurence je ale velmi silná a toto zpoždění by pro Disney+ mohla být katastrofa.

Není všechno špatné. Jako hezké a vstřícné gesto lze považovat fakt, že společnost na službu Disney+ umístila pohádku Ledové království 2, známý divácký trhák, tři měsíce před plánovanou videopremiérou. To vše kvůli koronaviru. „Chceme dopřát rodinám v těchto těžkých časech radost i zábavu,“ zaznělo v oficiálním prohlášení.