Do boje o nominaci na Oscara půjde Šarlatán režisérky Hollandové

PRAHA Do boje o nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film vysílá Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) film Šarlatán polské režisérky Agnieszky Hollandové. Akademici vybírali z deseti českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Slavnostní ceremoniál 93. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 25. dubna 2021 v Los Angeles.

Snímek inspirovaný skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška natočila Hollandová podle scénáře Marka Epsteina. Do hlavní role obsadila Ivana Trojana a jeho syna Josefa. Film měl premiéru na letošním 70. ročníku Berlinale v nesoutěžní sekci Berlinale Special Gala. První reakce světových médií byly pozitivní, například Indie Wire jej vybralo ze všech 340 filmů mezi deset nejlepších snímků letošního festivalu. Šarlatána v tuzemských kinech za dva měsíce vidělo více než 252 tisíc diváků a utržil přes 38,2 milionu korun.



Šarlatán získal minulý měsíc cenu za nejlepší režii na Evropském filmovém festivalu konaném v srbském městě Palić. Mezinárodní porota ho ocenila mezi 12 soutěžními filmy. Šarlatán je spolu s Nabarveným ptáčetem Václava Marhoula mezi kandidáty na letošní Evropské filmové ceny, jejichž finálové nominace budou vyhlášeny 7. listopadu během filmového festivalu v Seville.



„Je tam taková existencionální otázka, co je naše síla, co je naše slabost a jestli dar je skutečně darem nebo zátěží,“ uvedla před časem k filmu v rozhovoru Hollandová.

Režisérka a scenáristka Hollandová před třemi lety převzala titul doctor honoris causa Akademie múzických umění (AMU) v Praze. Přijetím čestného titulu se po letech symbolicky vrátila na AMU, jejíž Filmovou a televizní fakultu navštěvovala v době pražského jara a začínající normalizace. Absolvovala v roce 1971. Do povědomí českých diváků se výrazně zapsala třídílným dramatem Hořící keř o Janu Palachovi, ze kterého vznikl celovečerní film. V roce 2014 získal 11 Českých lvů včetně těch hlavních, tedy za nejlepší film, režii a scénář.

Dosud se podařilo cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šest dalších filmů získalo nominace: Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana v roce 1966 a Hoří má panenko téhož režiséra o dva roky později. Po druhé šel do boje o Oskara Jiří Menzel roku 1986 s filmem Vesničko má středisková, naopak svoji první nominaci získal Jan Svěrák za Obecnou školu v roce 1991. Roku 2000 vyjel do Los Angeles Jan Hřebejk s nominovaným filmem Musíme si pomáhat a roku 2003 zaujaly akademiky Želary Ondřeje Trojana.

ČFTA byla založena v roce 1995. Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české kinematografické umění v ČR i v zahraničí a vytvářet podmínky pro rozvoj českého filmu. Uděluje nejprestižnější českou filmovou cenu - Českého lva. V současné době má 325 členů.