Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda festivalu Julianne Mooreová. Dostane Křišťálový glóbus

Karlovy Vary Do Karlových Varů ve čtvrtek krátce před 13:00 přiletěla americká herečka Julianne Mooreová. Hlavní hvězda letošního filmového festivalu se zúčastní pátečního slavnostního zahájení přehlídky a převezme při něm Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Úvodním snímkem 54. ročníku festivalu bude film Po svatbě, který natočil její manžel, režisér a scenárista Bart Freundlich a Mooreová v něm hraje jednu z hlavních rolí.

Herečka se zúčastní pátečního slavnostního zahájení a převezme při něm Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Julianne Mooreová započala hereckou kariéru v televizních seriálech, vstup do velkého filmového světa jí otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993. Postupně začaly přicházet pro Mooreovou nabídky jak do velkých komerčních titulů jako Dva v tom, Ztracený svět: Jurský park, Hannibal, Potomci lidí či Hunger Games: Síla vzdoru, tak i charakterní role, jež jí vynesly ceny. K těm patří tituly Big Lebowski, Magnolie, Daleko do nebe, Hodiny, Děcka jsou v pohodě nebo Mapy ke hvězdám.

První nominaci na Oscara pro ni znamenal snímek Hříšné noci z roku 1997; na cenu americké filmové akademie byla nominována pětkrát. Pátou nominaci za roli ženy trpící Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já z roku 2014 proměnila v zisk ceny. Je držitelkou tří Zlatých glóbů, mimo jiné za hlavní roli témže v dramatu, a šesti nominací na tuto cenu.

Osobní i filmové partnerství Mooreové a Freundlicha se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů z roku 1997, který byl Freundlichovým režijním debutem a od té doby se Mooreová pravidelně objevuje v jeho filmech.