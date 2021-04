Dohra Apua ze Simpsonových. ‚Musím se omluvit každému Indovi v téhle zemi,’ tvrdí dabér

LOS ANGELES Americký herec a dabér Frank Azaria se magazínu The Wrap svěřil, že si je dobře vědom škody, kterou napáchal v roli stereotypního indoamerického prodavače Apua v seriálu Simpsonovi (The Simpsons). Na tuto postavu se kritika snášela už od roku 2017.

„Opravdu se omlouvám. Je to důležité. Omlouvám se za svou roli v tomhle všem. Část mě cítí, že bych se měl omluvit každému Indovi v Americe. Někdy, když nějakého vidím, tak to udělám,“ popsal nyní dabér pro The Wrap.



Azaria popsal, že si škodlivý dosah své role uvědomil poté, co v jedné ze škol mluvil se studenty. Odpověď jednoho mu zůstala v paměti. „Simpsonovi nikdy neviděl, ale věděl, kdo to Apu je. Už je z něj v podstatě rasistická urážka,“ dodal.

Celá kauza začala v listopadu 2017, kdy na svém YouTube účtu zveřejnil indoamerický komik Hari Kondabolu video nazvané Problém s Apuem (The Problem With Apu). Podle Kondabolua ztělesňovala Apuova postava všechny stereotypy indické menšiny v Americe.



Jedním z problémů bylo i to, že v originále Apua mluví právě Hank Azaria, který není Ind a přízvuk jen hraje. „Apu je samozřejmě legrační postava, ale to neznamená, že je tento způsob prezentace přesný nebo správný,“ říká v dokumentu Kondabolu. Odstartoval tím vlnu kritiky na tvůrce a scenáristy Simpsonových.



Azaria, který za roli v Simpsonech získal tři ceny Emmy, začátkem roku 2020 oznámil, že postavu nadále dabovat nebude. V prohlášení uvedl, že doufá ve větší diverzitu a přeje si více prostoru pro indické a jihoasijské tvůrce. „Myslím, že teď je nejdůležitější naslouchat Indům a jejich zkušenostem,“ řekl tehdy dabér v rozhovoru se Stephenem Colbertem.



Simpsonovi se kromě Apua zbavili i dalších dabérů. Černošského doktora Julia Dlahu (v originále Dr. Hibbert) taktéž mluvil bílý herec Harry Shearer. Toho po třiceti letech nahradil Afroameričan Kevin Michael Richardson.