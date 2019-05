Dračí plamen vyhasl ve velkém stylu. Poslední série Hry o trůny trhala divácké rekordy

ZÁPADOZEMÍ Na závěrečný díl díl Hry o trůny se při premiéře dívalo více než 19 milionů diváků. Rekordní byla i sledovanost celé série. Fenomén ale neměl na seriálových růžích ustláno - sledovanost úplně prvních dílů nenaznačovala, že by se ze seriálu stal hit.

Jen nědělní premiéru závěrečného dílu si nenechalo ujít celých 19,3 milionů diváků. Pro představu, to je o něco méně, než kolik lidí žije v Rumunsku. To je nejvíc v historii televize HBO. Nebylo to tak těžké, protože předchozí rekord držel (jen týden) předposlední díl poslední série, kdy si vypálení Králova přístaviště užilo při premiéře 18,4 milionů diváků.

Průměrná sledovanost jedné epizody osmé série byla 44,2 milionů diváků. To je o deset milionů víc, než jaká byla průměrná sledovanost epizod předchozí série.



Hra o trůny měla přitom krušný start. Vůbec první epizodu si v roce 2011 v premiéře pustilo „jen“ 2,2 milionů diváků. Respektovaný magazín Vulture o Hře o trůny po tomto „debaklu“ napsal, že se z ní rozhodně nestane další Impérium - Mafie v Atlantic City (další úspěšný seriál z produkce HBO, pozn. aut.). Jak moc se tenkrát redaktoři mýlili...

I přes skvělá čísla sledovanosti ale závěr Hry o trůny nesahal ani po kotníky největšímu televizní premiéře. Závěrečnou epizodu populárního seriálu M*A*S*H si pustilo při premiéře více než 109 milionů diváků.