Kamarád zradu rád. Poslední epizoda Hry o trůny hodila předešlé série do koše

ZÁPADOZEMÍ Takový konec čekal asi málokdo.Tak proč po něm zůstala nepříjemná pachuť v diváckých ústech? Projděte si se serverem Lidovky.cz zlomové momenty poslední epizody. Článek obsahuje vyzrazení děje osmé série Hry o trůny.

Poslední z Lannisterů se směje

Když Tyrion Lannister (Peter Dinklage) odstraní trosky ze svých mrtvých sourozenců, neubrání se slzám. Poslední z mocného rodu Lannisterů, který má ve svém erbu pyšného lva, je upovídaný trpaslík s obrovskou jizvou přes obličej.

Tywin Lannister (Charles Dance) nikdy nebral Tyriona za svého syna, vlastně se k němu téměř vůbec nehlásil. Neváhal ho označit za pravého viníka takzvané Fialové svatby, kde byl otráven Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), ačkoliv musel vědět, že Tyrion by něco takového neprovedl. Jako dědice rodového sídla Casterlyovy skály Tywin vždy viděl Jamieho (Nikolaj Coster-Waldau). Tyrion se mu i po jeho smrti může jako jediný přeživší Lannister smát. Pro pyšného Tywina, pro kterého bylo rodové jméno vše, by šlo patrně o mnohem větší ránu, než byla osudná šipka z kuše, kterou ho Tyrion na záchodě zabil.



Netradiční milostné hrátky

Už od minulého dílu bylo jasné, že tyranka Daenerys Targaryen (Emilia Clarková), která si po zničení Králova přístaviště hodlala podrobit i zbytek světa ohněm a krví, musí zemřít. Otázkou bylo, kdo čin vykoná a jaké za to ponese následky. Ke královnině překvapení přišla zrada z rukou toho, koho snad skutečně milovala, ačkoliv kvůli jeho nároku na trůn určitě uvažovala i o jeho odstranění. Odhodlaný Jon Sníh (Kit Harington) jí při líbání bodl do srdce dýku. Královna se kromě překvapeného výrazu nezmohla na nic. Je jasné, že tento moment, kdy byl téměř deset let pečlivě budovaný příběh Daenerys ukončen de facto v jedné jediné minutě, poslouží jako hlavní munice pro ty, kteří na internetu žádají o předělání celé poslední série.



Dílo je dokonáno. Bylo určitě lepší, že Daenerys zabil její milenec a synovec v jedné osobě, než kdyby to udělala například Arya (Maisie Williamsová). Jonův trest pak překvapivě není poprava, ale návrat mezi Noční hlídku. V posledních záběrech dílu, ve kterých je vidět, jak odjíždí spolu s Divokými na sever do ledových pustin, nenechávají nikoho na pochybách o tom, kam Jon skutečně již od druhé nebo třetí série patřil. Železný trůn to rozhodně nebyl.



Každopádně je pozoruhodné, že Jonův osud je v lecčem podobný osudu Aemona Targaryena (Peter Vaughan), který sloužil po vyhnání Targaryenů jako Mistr u Noční hlídky. Jon Sníh, jinak také Aegon Targaryen, je dalším zapomenutým členem rodu odsouzeným k vyhnanství.

Bran Zlomený, první svého jména

Největší překvapení celé epizody přišlo v podobě toho, že se novým králem stal Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright). „Když hrajete Hru o trůny, buď zvítězíte, nebo zemřete,“ památně prohlásila v jednom z vůbec prvních dílů seriálu Cersei Lannister (Lena Headeyová). Jak si pak vysvětlit to, že vyhrál někdo, kdo onu „hru“ vlastně ani nehrál? Fanoušci nakonec na Železném trůnu tipovali Daenerys, Jona, Gendryho (Jon Dempsie) a někteří by si odvážně vsadili třeba i na Tyriona. Je tedy pravdou, že řadě fanoušků nechala závěrečná volba krále hořkou pachuť v ústech. Jasno ale měla znovu například sázková kancelář Fortuna, která měla na Brana zdaleka nejmenší kurz, jako by předem věděla, jak celá Hra o trůny nakonec skončí.



Bran je každopádně prvním Starkem na trůnu celého Západozemí. Ne nadarmo sdílí jméno s Branem Stavitelem, legendárním hrdinou dávných věků, který založil rod Starků a nechal postavit ohromnou ledovou zeď, kterou dostala Noční hlídka za úkol chránit.



Kdo dostane Železný trůn? Nikdo

V návaznosti na předchozí bod je ale nutno poznamenat, že na Železný trůn neusedne nikdo. Pokud by tedy nechtěl panovat z rozteklé doutnající kaše oceli a popela. O Železný trůn se sice osm sérií bojovalo, ale drak Drogon si o něm po smrti své matky Daenerys pomyslel své. Symbol takřka neomezené vlády nad Západozemím zničil dračí oheň. Ten samý oheň, který ho za dávných dob Aegona Dobyvatele pomáhal ukout.

Zlí jazykové a posměváčci na internetu tvrdí, že Drogon spálil trůn proto, že Bran Zlomený má doživotně svůj vlastní trůn. Za tento poměrně necitlivý vtip by si zasloužili lynčování od Neposkvrněných.

Láska na stránkách knihy

Z novopečené rytířky Brienne z Tarthu (Gwendoline Christiová) se stal také nový lord velitel Královské gardy (Lord Commander of the Kingsguard). Jako hlavnímu ze sedmičky bojovníků podléhajících přímo králi jí připadla do rukou kniha, kde jsou popisovány skutky a životy jednotlivých členů Královské gardy v průběhu historie. Právě zde se začala psát (doslova) jedna z nejdojemnějších scén celé poslední série.

Brienne byla stále zamilovaná do Jamieho Lannistera. Nic na tom nezměnila ani jeho zrada, kdy se Jamie kvůli své sestře vrátil do tábora nepřátel. Když Brienne uviděla v knize členů Jamieho nedopsaný příběh, sama ho téměř plačky dopsala. Však kdo jiný by měl znát pravdu o jednorukém rytíři, který svou duši otevřel snad právě jen Brienne?

Zazvonil zvonec, pohádky je konec

Seriál skončil nad očekávání dobře. Byla by to šedivá nuda, kdyby zůstali pohromadě a šťastni do konce života, že? Arya Stark se stala novým vtělením Kryštofa Kolumba. Sansa Stark (Sophie Turnerová) královnou Severu, nyní již autonomního království. Bronn (Jerome Flynn) je novým pánem Vysokých zahrad, přesně jak mu slíbil Tyrion. Z Brienne a Podricka (Daniel Portman) jsou členové Královské gardy.

Zajímavá je současná situace Samwella Tarlyho (John Bradley) ze kterého se stal hlavní Mistr v Západozemí, ačkoliv svůj formální výcvik v Citadele vlastně nikdy nedokončil. Poté, co Daenerys nechala upálit Samwellova otce Randylla i bratra Rickona, stal se z kdysi nejnaivnějšího člena Noční hlídky i dědic rodu. Když se ale někdo rozhodně stát Mistrem, tradičně se vzdá své rodové příslušnosti. Skončil tedy rod Tarllyů, nebo je to celé jinak...?