Hra o trůny se probojovala do konce. Pod králem seriálů se ale v poslední sérii viklal trůn

PRAHA Seriál Hra o trůny téměř po deseti letech dospěl k velkolepému konci. Nelze se při porovnání s několika prvními sériemi ubránit dojmu, že Hra o trůny byla ke konci úplně jiným seriálem než na svém začátku. Dějové linie se bez knižní předlohy George R. R. Martina nekontrolovatelně rozběhly do ztracena. I přes to, že se seriál rozloučil důstojně a ve velkolepém stylu, jsou výhrady fanoušků oprávněné.

Osmá řada seriálu Hra o trůny v pouhých šesti dílech předvedla dvě ohromné bitvy (z toho jedna byla údajně největší bitvou v dějinách televize a filmu), vysoký počet dramatických dějových zvratů a smrt tolika postav, že by k tomu dříve nestačily série ani tři. Divák si zdánlivě nemá na co stěžovat, protože se neustále v rychlém sledu něco dělo. A to je právě kámen úrazu pro seriál, který si kdysi dával s vyprávěním děje načas a diváci měli pocit, že si zlomové momenty musí zasloužit.

Tak to ale bylo ještě pod vedením George R. R. Martina, autora knižní předlohy. Martin ve své sáze Píseň ledu a ohně vytvořil dýchající fantasy svět, který poměrně netradičně v tomto žánru sázel především na politiku a z ní vyplývající plíživé intriky. Nezvyklý je také počet detailně vykreslených postav, které náleží jednomu z mnoha rodů nebo skupin. V páté sérii, kdy seriál předběhl knihy, se tempo Hry o trůny zrychlilo a politické boje se přelily hlavně do bojů proti nemrtvým armádám Nočního krále.

Chceme důstojný konec

Tvůrci seriálu David Benioff a Daniel Brett Weiss se bez Martinova vedení hlavně do poslední série snažili vměstnat obrovské množství děje a to v pouhých šesti prodloužených dílech, ačkoliv všechny předchozí série (kromě sedmé) měly dílů deset. Pak se ale dějí takové věci, že postava, která projde v sedmi předchozích sériích pečlivým vývojem, v jednom díle prodělá ne zcela uvěřitelnou charakterovou proměnou a hned v tom dalším je bez větších průtahů neobřadně odpravena. Výhrady fanoušků k těmto dějových „kejklím“ se promítly i do rychle rostoucí internetové petice, ve které žádají předělání celé poslední série. „Seriál si zaslouží poslední řadu, která dává smysl,“ píší autoři petice. Ta sbírá každý den desetitisíce podpisů.

Tvůrci také působili, že chvílemi neunesou tíhu celého seriálu. Dopustit se školácké chyby a zapomenout jednou kelímek od kávy, podruhé plastovou láhev v nejdražším seriálu současnosti, jehož každý díl stojí zhruba 15 milionů dolarů (345 milionů korun), je věc, kterou internet a hlavně sociální sítě neodpouští. Sklidili výsměch, kritiku a prohloubili tím nelibost fanoušků k osmé sérii.



Nebylo všechno zlé

Hra o trůny i přes všechny své neduhy předvedla výpravnou podívanou, ve které na současném seriálovém poli nemá konkurenci. Konflikty byly napínavé až do poslední chvíle, draci působiví a atmosféra hutná. Příběhové zvraty pochopitelně neměly takovou razanci jako v pomalejších prvních sériích, ale tvůrci předvedli, že jejich zápletky stále dokáží překvapit.

I přes všechny oprávněné výhrady k tomu, že Hra o trůny padla za obět očekávání diváků nebo překotnému tempu vyprávění, je nutné konstatovat, že se osmou sérií rozloučila důstojně. Pár nečekaných a příjemných překvapení si nechala až do posledních chvil závěrečného dílu. Jen bylo nutné přijmout fakt, že už to byl zcela jiný seriál, než ten, který se v roce 2011 stal celosvětovým fenoménem. Osmá série by jako samostatný seriál bez svého předchozího odkazu jistě bezproblémově obstála.