Drahý úspěch Nabarveného ptáčete. Film sice sbírá ocenění, zřejmě ale skončí v hluboké ztrátě

Film Václava Marhoula Nabarvené ptáče měl podle dostupných údajů rozpočet 175 milionů korun. Režisér se netajil tím, že shánění potřebných financí byla několikaletá peripetie a oslovování stovek subjektů. Snímek sbírá ocenění po světových festivalech, po finanční stránce však nemá šanci na návratnost a patrně skončí v hluboké ztrátě.

Václav Marhoul i na zářijové pražské premiéře Nabarveného ptáčete přiznal, že se kvůli filmu zadlužil. Finanční peripetie okolo snímku trvaly pět let. Bylo potřeba získat peníze na vývoj díla a posléze i jeho natočení. Pomyslné záchranné lano přišlo v podobě České televize.

„První instituce, o kterou jsem se opíral, byla Česká televize. Tehdy ještě pod vedením Jiřího Janečka. V roce 2010 jsme se potkali v Karlových Varech a Jiří vyhodnotil, že by to nemuselo být špatné. Podepsali jsme tehdy dost závažnou, ale předběžnou smlouvu a tato smlouva mě roky držela nad vodou, protože nešlo o malé peníze,“ přiznal Marhoul, jak připomíná web Expres.cz.

Česká televize na dotazy Lidovek.cz odmítla poskytnutou částku sdělit. „Náklady u jednotlivých projektů nezveřejňujeme, konkrétní částky podléhají obchodnímu tajemství,“ sdělila mluvčí televize Karolína Blinková.

Další, kdo na projekt přispěl, byly státní filmové fondy z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Od toho českého dostal Marhoul 28,5 milionu korun. Původní přiznaný grant filmu byl jen 15 milionů a musel být navýšen.

Část peněz si režisér na film s hollywoodskými hvězdami Harveym Keitelem a Stellanem Skarsgardem půjčil i u blíže nejmenované banky. „Oslovil jsem všechny banky, abych si mohl půjčit. S moc velkým pochopením jsem se nesetkal. Jedna banka mi ale dala úvěr a za ten jsem celý film dotočil a dokončil. Nevím, jak jim to ještě vrátím. Každopádně bez nich by to nešlo,“ přiznal Marhoul na premiéře.



Je patrné, že ani zde nepůjde o malou částku. Podle svých slov Marhoul oslovil s nabídkou spolupráce na filmu 178 firem. Pohořel v Anglii, Francii i Německu. Nakonec se mu zadařilo doma. Mezi koproducenty, a tedy i sponzory Nabarveného ptáčete patří například Eduard Kučera, zakladatel české společnosti Avast, vyvíjející antivirové programy, nebo majitel softwarové firmy Software602 Richard Kaucký. Částky, jimiž přispěli, však známé nejsou.

Snímek se dočkal vesměs omezené kinodistribuce jen v Česku a na Slovensku, kde si souhrnně přišel na zhruba 13,2 milionu korun.