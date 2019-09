Nabarvené ptáče do českých kin přivedlo 26 tisíc lidí. Nestačilo na volejbalovou komedii Přes prsty

Potřetí za sebou se v čele víkendové návštěvnosti kin v ČR udržela česká komedie z prostředí plážového volejbalu Přes prsty. O víkendu ji vidělo 32 tisíc lidí. Druhé skončilo s 27 tisíci diváky pokračování hororu To a třetí místo zaujal snímek režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který po čtvrteční české premiéře vidělo 26 tisíc lidí. Vyplynulo to z informací na webu Unie filmových distributorů.

Komedie režiséra Petra Kolečka o dvou beachvolejbalistkách vydělala o víkendu na lístcích do kina pět milionů korun, za tři týdny od premiéry tak má na kontě 37 milionů. Diváci, kteří o víkendu viděli horor To Kapitola 2, zaplatili za vstupenky 4,5 milionu korun. Zhruba o půl milionu menší tržby mělo Nabarvené ptáčete, které Česká filmová a televizní akademie vyslala do boje o nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film. Z nedávného festivalu v Benátkách si film odnesl ocenění od studentské poroty Film pro UNICEF.



Na čtvrté místo Marhoulův film sesadil film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. Pětici nejnavštěvovanějších filmů uzavřel animovaný film Angry Birds ve filmu 2.



Mezi dvacítkou filmů se z české kinematografie ještě umístila na 16. místě pohádka Hodinářův učeň a na 18. pozici komedie Ženy v běhu, která se promítá 33 týdnů a za tu dobu vydělala 195 milionu korun.

Další český film se do kin dostane ve čtvrtek, kdy bude v premiéře uvedena komedie režisérky a scenáristky Zity Marinovové Román pro pokročilé. Novinkou v kinech bude dále americký akční film Rambo: Poslední krev, argentinsko-francouzské drama Naprostá láska a americká animovaná rodinná komedie Psí kusy.