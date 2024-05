Stará parta z Pána prstenů se vrací, v novém filmu bude lovit Gluma

Lov na Gluma se jmenuje i britský fanouškovský film z roku 2009. Příběh čerpá z Tolkienových dodatků k Pánovi prstenů.

Odehrává se 17 let po oslavě 111. narozenin Bilba Pytlíka a těsně předtím, než Frodo Pytlík opustí Kraj a vydá se do Roklinky. Čaroděj Gandalf se obává, že by Glum mohl prozradit informace o Jednom prstenu Sauronovi, a vyšle Aragorna na výpravu, aby ho našel.

Ve své původní trilogii Peter Jackson toto období vynechal.