Držme si všichni palce, říká organizátor festivalu Metronome David Gaydečka

Festival Metronome Prague, plánovaný původně na 18. – 20. června, jako první z velkých letních hudebních akcí pod širým nebem, vyhlásil tento týden časový přesun. Nový termín je nyní 17. – 19. září. O okolnostech přesunu jsme hovořili s jedním ze zakladatelů a hlavních organizátorů festivalu Davidem Gaydečkou.

Kdy přesně nastal zlomový okamžik, kdy jste si řekli, že Metronome přesunete?

Definitivní rozhodnutí padlo o minulém víkendu. První krizovou poradu jsme ale měli už před dvěma týdny.

Přicházela v úvahu varianta okamžitého úplného zrušení letošního ročníku festivalu?

Všichni teď potřebujeme více pozitivních zpráv. Rušení akce, jejímž cílem je doručit divákům co nejmagičtější hudební zážitek, bychom nepovažovali za pozitivní krok. Rušení budoucích akcí je sice v těchto dnech také určité řešení, ale přesun nám připadá jako to nejsprávnější, neboť všichni budeme potřebovat, abychom se mohli na něco těšit. Ale respektujme a buďme solidární s těmi akcemi, které přesunout nebude možné.

Jak na přesunutí data zareagovali vaši komerční partneři a managementy kapel?

Všichni s pochopením. Všem je teď jasné, že budeme muset být ve vzájemných dohodách flexibilní. Za rychlé dohody a vstřícnost k přesunu tímto všem moc děkuji.

Co bude největší těžkost při přesunutí festivalu na jiný termín?

Znáte takový ten pocit, když dopíšete několikastránkový dokument, zasekne se počítač, dokument se neuloží a vy musíte zase znovu? Metronome Prague bude akce, která bude letos, a věřím, že dost kvalitně, připravena dvakrát. Bude to pro celý náš tým spousta práce.

Letos se Metronome Prague shodou okolností v původním termínu kryl s festivalem Rock for People. Nemůže se nakonec stát, že přesunem svým způsobem vyděláte?

Ten přesun Rock for People do tradičního termínu Metronome Prague nepotěšil zejména ty, kteří se chtěli zúčastnit obou akcí. Sice se divácky obě akce z velkého procenta nepřekrývají, ale jak někteří hudební příznivci, tak různí partneři na tom jistě vydělají, že teď si budou moci užít obě akce.

Lze v tuto chvíli odhadnout, nakolik se zářijový Metronome bude programově shodovat s tím původně plánovaným?

Měli jsme připravený skvělý program na červen, a jsme přesvědčeni, že ten zářijový bude ještě lepší. Průnik bude velký a pravděpodobně dojde ještě i na nějaká překvapení. Vše oznámíme od poloviny dubna dál.

Vy jako pořadatel jste letos měl naplánované další dva festivaly – tradiční United Islands of Prague a připomenutí dvacetileté tradice už neexistujícího festivalu Blues v lese. Předpokládám, že i tyto akce musíte zrušit nebo přesunout. Jak to s nimi bude?

United Islands of Prague je akce, na které jsme si v čase povodní již natrénovali přesuny na poslední chvíli. Vyčkáme do konce dubna, jak se situace bude vyvíjet. Blues v lese, se kterým jsme si jednorázově chtěli připomenout 20. narozeniny dnes již neexistující akce, počká asi na své 21. narozeniny. A abych jednu akci nevynechal. Krásný ztráty Všetice Live, které chystáme ve spolupráci s Michalem Prokopem, zatím pevně stojí na nohou a se srpnovým setkáním na statku ve Všeticích všichni počítají.

Myslíte si, že současná globální situace významně ovlivní festivalovou a obecně kulturní nabídku i v dalších letech?

Určitě. Držme si palce, aby aktuální krizi co nejvíce akcí, které máme každý ve své oblibě, přežilo.