Dům plný duchů a prokletí jedné rodiny. Děsivý seriál si podmanil diváky i kritiku

DŮM NA KOPCI Seriál The Haunting of Hill House (anglicky Strašení v domě na kopci) postaví rodinu Craneových proti strašidelnému domu, který usiluje o jejich život. Zdánlivě ohraná zápletka se ale rukou zkušených filmařů a schopných herců přetavila ve skutečně děsivou podívanou.

V létě 1992 se manželé Craneovi spolu se svými pěti dětmi přestěhovali do malebného rodinného domu na kopci. Vše ale jen dočasně, protože Craneovi chtějí dům zrekonstruovat a pak dál prodat. Opravy se protahují a rodina musí na místě zůstat déle, než plánovali. Vše ale komplikuje fakt, že to vypadá, že v domě straší. Události naberou rychlý spád a nadpřirozené síly o život připraví matku od rodiny. Otec s dětmi uteče a navzájem si všichni slíbí, že se do domu již nevrátí.

Uplyne 26 let. Nenadálá smrt otce přiměje děti Craneovy, teď již dospělé lidi s vlastní kariérou a rodinami, spojit síly. Jen tak totiž můžou přežít to, co si na ně dům na kopci přichystal. Jen tak se můžou vyrovnat s běsy, které je již 26 let pronásledují.

Za seriálem stojí Mike Flannagan (Oculus, Zlo nikdy nespí). Jako předlohu využil stejnojmenný román spisovatelky Shirley Jacksonové z roku 1959. Není ale jisté, zda se fanoušci dočkají druhé série. „Co se týká mě, tak je příběh Craneových zakončen,“ řekl Flannagan v rozhovoru pro Entertainment Weekly.

Seriál má na agregátním serveru Rotten Tomatoes shodně 92 % od kritiky i od diváků. Na ČSFD pak 86 % (údaje k 6. listopadu). „Je to stylové, dojemné a zlověstné. Je tam mnoho kostlivců ve skříni obrazných i doslovných,“ ohodnotila seriál například Sophie Gillbertová z deníku The Atlantic.