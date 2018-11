Dýně míří na začátek. Smashing Pumpkins se v Praze představí v původní formaci

PRAHA Populární kapela Smashing Pumpkins ohlásila evropskou část svého Shiny And Oh So Bright Tour. Jedná se o jejich první turné po téměř 20 letech se zakládajícími členy, kterými jsou Billy Corgan, Jimmy Chamberlin a James Iha.

Kapela by měla na turné hrát písně jenom z pěti prvních a nejslavnějších desek (Gish, Siamese Dream, Mellon Collie and The Infinite Sadness, Adore a Machina), které vyšly mezi roky 1991 až 2000. Z původní slavné sestavy nepřijede jen basistka D´Arcy Wretzkyová. Místo ní nakonec jako baskytarista nastoupil Jack Bates, syn baskytaristy Petera Hooka z kapely Joy Division.

Kapela se títmo turné chce vrátit na samotný začátek své kariéry. „Program koncertů, stejně jako scena, se budou naprosto lišit od toho, co jsme kdy udělali. Pokud je tohle šance na novy začatek, hodlame to pořadně rozjet,“ popsal turné frontman Billy Corgan.

Kapela Smashing Pumpkins letos slaví třicet let od svého vzniku. Své debutove album Gish vydala v roce 1991. Na něj navázala úspěšným a multi-platinovým albem Siamese Dreams a v roce 1995 pak 10x platinovým Mellon Collie and the Infinite Sadness. K dnešnímu dni vydali celkem deset studiových alb, kterých prodali více než 30 milionů kusů, obdrželi řadu cen včetně Gramy.