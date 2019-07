Film Dukla 61 a seriál Most! mají nominace na festivalu v Soulu

PRAHA Televizní film Dukla 61 má dvě nominace na cenu mezinárodního festivalu Seoul International Drama Awards. Další nominaci získal seriál Most! Díla z produkce České televize uspěla mezi 270 přihlášenými pořady z více než šedesátky zemí. Laureáti cen budou vyhlášení 28. srpna v Soulu.

Seriál Most! má nominaci v kategorii komedie, dvoudílná Dukla 61 Davida Ondříčka obdržela nominaci v kategorii televizní film. Za jeho scénář byli nominováni také Jakub Režný a Matěj Podzimek. Oba projekty se ve finále ocitnou po boku oceňované zahraniční produkce - například vedle britských minisérií The Little Drummer Girl nebo Bodyguard.



Festival Seoul International Drama Awards sdružuje odborníky z oblasti výroby televizních dramat od roku 2006.

Televizní film Dukla 61 pojednává o největší poválečné důlní katastrofě v tehdejším Československu. Při výbuchu a požáru v Dole Dukla v roce 1961 zemřelo 108 horníků. Film získal Českého lva jako nejlepší televizní film nebo minisérie, herečka Martha Issová, představitelka ženy, která při neštěstí ztratila manžela a nejstaršího syna, stejnou cenu dostala za mimořádný počin v oblasti audiovize. Role hornické matky přinesla Issové také nominaci v kategorii Nejlepší herečka na 59. ročníku Mezinárodního televizního festivalu v Monte Carlu.

Most! scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského se stal nejúspěšnějším komediálním seriálem České televize poslední doby. Osmidílná série sledovala osudy lidí ze stejnojmenného severočeského města. Ve svém zpracování se nebojí drsného humoru, postavy nešetří sprostými slovy ani narážkami na společenské či rasové menšiny.

Poslední díl seriálu Most! vidělo v televizi v premiéře 1,61 milionu lidí. Sledovanost Mostu byla výrazně nad milionem diváků od prvního dílu a postupně se zvyšovala. Seriál je také rekordmanem v takzvané odložené sledovanosti, která do sedmi dní po televizní premiéře přidávala 52 procent diváků navíc.