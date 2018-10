Film jako odboj. Zkřížit plány Zemanovi Hovory s TGM nestihly

PRAHA Snímek scenáristy Pavla Kosatíka a debutujícího režiséra Jakuba Červenky Hovory s TGM byl prý původně zamýšlen také jako prostředek „guerillové kinematografie“.

Film, který ve čtvrtek vstupuje do kin, tvůrci představili novinářům s předstihem. Snímek rekonstruuje jedno ze setkání Karla Čapka sT .G. Masarykem při psaní knihy Hovory s TGM na podzim 1928. Na přetřes přijdou jak politické otázky, tak osobní, a dokonce velmi intimní témata. Podle scenáristy Pavla Kosatíka chtěli tvůrci ukázat Masaryka jako živou postavu, kterou není potřeba konzervovat naftalínem a která má co říci i k dnešku.

Film měl být podle původních plánů uveden do kin už před časem. „Říkali jsme si, že by mohl zabránit znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem,“ tvrdil na tiskové konferenci Pavel Kosatík. Film by podle něj v takovém případě fungoval jako prostředek „guerillové kinematografie“. Uvedení snímku se však zdrželo z produkčních důvodů a Hovory s TGM přicházejí do kin v rovněž příhodném období oslav 100. výročí založení Československa.

Celý film se odehrává pouze v zahradě zámku ve slovenských Topoľčiankách, kde Čapek s Masarykem buď sedí v altánku, nebo se během rozhovoru procházejí. Kameraman Jan Malíř byl podle svých slov vůči této koncepci nejprve skeptický: „Občas jsem měl pochybnosti, ale teď se za to omlouvám,“ uvedl. Výtvarnou stránku snímku obohatila mj. stylizace jeho barevnosti, která připomíná dodatečnou úpravu černobílého materiálu: „Film je jakoby kolorovaný. Dosáhli jsme toho poměrně náročnou technologií a mám z toho radost,“ uvedl Jan Malíř. Své klady má podle něj i úzký formát 4:3, který rovněž připomíná dobové snímky. „Například jsou postavám vidět zároveň tvář i ruce,“ dodal kameraman.

Masaryka ztvárnil herec Martin Huba. „Naší neskrývanou ambicí bylo depatetizovat hrdinu,“ vysvětlil, „abychom odkryli jeho lidský rozměr, ale zároveň abychom nebyli tak moderně dehonestující, když se dehonestuje všechno, co se dá.“ Snímek se nevyhýbá ani Masarykovu vztahu s Oldrou Sedlmayerovou, jejž prezident tajil, i když jeho manželka byla již po smrti. „Na toto téma vyšla před časem kniha historika Petra Zídka,“ připomněl na tiskové konferenci Pavel Kosatík. „Z té jsme však nečerpali, vycházeli jsme z jiné korespondence, která ještě nebyla zveřejněna.“

Podle Martina Huby je namístě představit i tuto prezidentovu stránku: „Chtěli jsme se pokusit ukázat i doteď tabuizované a utajované skutečnosti z jeho života. Myslím, že to ke komplexnosti takové osobnosti patří.“



Jan Budař, který hraje Karla Čapka, prý o svého hrdinu doslova bojoval: „Ze všech sil jsem se snažil o to, aby Čapek ožil ve 3D, co nejautentičtěji, tak, jak jsem vnímal, že mohl žít. Vyzýval jsem k tomu i režiséra a scenáristu tak intenzivně, že je to mohlo i otrávit.“

Podíl doložitelných fakt a fikce ve filmu se podle scenáristy Pavla Kosatíka nedá přesně vyčíslit. Snímek bude nicméně uveden v soutěži Česká radost na nadcházejícím festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.