Filmová klasika, stylové občerstvení a zážitek jako z 50. let. V pražském Braníku otevírá AutoKino Ledárny

PRAHA V prostoru bývalých ledáren v pražském Braníku se otevře na konci dubna otevírá AutoKino Ledárny, ideou je vytvořit prostor pro všechny, kterým v současné době chybí kino i restaurace.

Na programu bude podle pořadatelů filmová klasika i novinky pro široké publikum, chybět ale nebudou ani vybrané artové lahůdky pro náročnější diváky. Kromě kulturní náplně nabídne autokino i kulinární zážitky – menu zajišťuje vyhlášená podolská restaurace Rest, jejíž majitel Michal Kozlíček je iniciátorem celého projektu.

„Hledali jsme způsob, jak v současné době dostat naše čerstvé jídlo k lidem. Vymysleli jsme si kalamárový pop-up, protože kalamáry jsou specialita Restu a nehodí se k servírování do krabičky. Pak jsme si řekli, že by bylo skvělé spojit to s kinem, kam můžou lidi přijet na film a k tomu si koupit jídlo. S kinem už máme zkušenosti – vyzkoušeli jsme si butikové kino RestArt, a umíme to i se stánkovým prodejem – s naším stánkem jsme dokonce jsme vyhráli několik festivalů. Tyhle dvě linie se tak přirozeně protnuly v myšlence autokina,“ říká Kozlíček.



Zkušební projekce AutoKina probíhají už během dubna, ve čtvrtek 22. dubna mohou diváci vidět dánský film Chlast, nominovaný na Oscara, o den později pak francouzské romantické drama Portrét dívky v plamenech. Oficiálním zahajovacím filmem nového autokina bude ve čtvrtek 29. dubna legendární hollywoodský snímek Rebel bez příčiny. Dnes už kultovní snímek, ve kterém někdejší herecký idol James Dean ztvárnil svou typickou roli mladého rozervaného hrdiny, se jako jeden z prvních filmů zaměřil na svět problematické dospívající mládeže, která nemůže najít kvůli chybějícímu zázemí své místo ve světě kolem.

Kolektiv na čtyřech kolech

Dramaturgii kina a technické zázemí zajišťuje tým distribuční společnosti Artcam Films. „Kultuře už dnes nezbývá, než být maximálně kreativní a hledat každý prostor, kde může přežít do nebe volající nekompetenci lidí, kteří rozhodují o její budoucnosti. Věříme, že lidé neztrácí chuť dívat se na filmy společně, i když by to mělo být přes sklo auta. Proto jsme rádi, že se podílíme na projektu, který umožňuje setkávat se a prožívat filmové novinky i klasiky v kolektivu. I když je to kolektiv na čtyřech kolech,“ říká ředitel Artcam Films Vít Schmarc.



Kapacita kina se je až 75 vozů, v případě uvolnění anticovidových restrikcí plánují pořadatelé rozšířit autokino i o sekci pro sedící diváky. Promítat se bude vždy ve čtvrtek a v pátek.