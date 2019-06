Filmové premiéry: animovaní psi a bývalý německý voják se stanou mazlíčky Británie

PRAHA Třetí červnový týden míří do českých kin tři snímky. Komedie o podvodnicích z povolání doplní pokračování oblíbené animované komedie a příběh netradičního národního hrdiny.

Podfukářky

USA, režie: Chris Addison

Josephine (Anne Hathawayová) a Penny (Rebel Wilsonová) jsou podvodnice. Penny je lehce neohrabaná začátečnice, která se učí od ostřílené kolegyně. Chvíli to vypadá, že je Penny beznadějný případ, ale nakonec se z ní vyklube vážná konkurence. Jak si Josephine poradí s „monstrem“, které sama pomáhala stvořit?

Tajný život mazlíčků 2

USA, režie: Chris Renaud, Jonathan de Val

Copak asi dělají zvířata, když jejich páníčkové nejsou doma? Občas je to pořádně o psí nervy. Zvlášť, když foxteriér Max špatně snáší nové dítě v rodině a zvěrolékař mu naordinuje ozdravný pobyt na venkově. Jenže tam přeci žádné městské zvíře nechce! Max musí dát hlavu dohromady se svými přáteli Brigitte a Snížkem, aby společně vymysleli, jak Maxe krutému osudu vytrhnout z pařátů a vrátit se do města.

Brankář

Německo/Velká Británie, režie: Marcus H. Rosenmüller

Němec Bert Trautmann se během druhé světové války aktivně jako parašutista zapojil do bojů. Ke konci války byl zajat Brity a umístěn do vězeňského tábora, kde pravidelně hrával fotbal. Jeho talent byl hned patrný. Po válce si ho do týmu přidal tým Manchesteru, jenže nálepky nenáviděného „nácka“ není lehké se zbavit. Traumannův nejslavnější moment přijde v roce 1958, kdy dohraje zápas i navzdory vážným zraněním...