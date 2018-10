Filmové premiéry: Freddie Mercury bere Louskáčka na taneční párty plnou drog

PRAHA První listopadový týden míří do českých kin sedm snímků. Dramatický příběh skupiny Queen doplní americká romantická komedie s Luckou Vondráčkovou, nová verze klasické pohádky, taneční horor z pekla, animovanou pohádku a dva dokumenty.

Bohemian Rhapsody

„Trvá to hrozně dlouho, zpropadených šest minut,“ komentuje nahrávání písně Bohemian Rhapsody ve studiu zvukař. „To pak lituji tvou ženu, jestli si myslíš, že je šest minut dlouho,“ zavtipkuje Freddie Mercury (Rami Malek). Snímek Bohemian Rhapsody divákům přinese vzestup jedné z nevlivnějších rockových skupin všech dob.

The Perfect Kiss

Tanya Cova (Lucie Vondráčková) poněkud neví, co s životem. Bydlí s rodiči, vysloužilými tajnými agenty, ale touží po svobodě. Rodiče chtějí Tanyu za každou cenu zasnoubit a postupně do dívčina života začnou zvát její staré známé. Všechno ale zkomplikuje jeden perfektní polibek. Tyní je Tanya v malém domě s člověkem, o kterém by si to nikdy nemyslela. Může dívka změnit svůj osud?

Louskáček a čtyři říše

Klára (Mackenzie Foyová) prahne po klíči, který by otevřel kouzelnou skříňku. Tu jí zanechala matka jako jedinou památku. Za pomoci kouzelného strýčka Klára zjistí, že se klíč nachází v říši fantazie. Kvůli klíči se musí musí přemoct zlou Perníkářku (Helen Mirrenová). To ale zvládne jen, když ji pomůže voják Louskáček! Hvězdné obsazená pohádka je variací na klasický příběh.



Climax

Zima roku 1996. Skupinka nadějných tanečníků právě absolvovala náročné turné a čeká je zasloužená oslava. Ta se ale změní v pekelnou noční můru poté, co jim někdo do alkoholu hodí drogy. Drogový muzikál či taneční horor Climax získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noeho, známého provokátora, který se nebojí zajít až za hranu.

Feral

Dokumentární film Jiřího Holby Feral je putováním australskou buší ve stopách muže, který žije v současnosti zcela jiným způsobem života, než jaký by šel předpokládat – je poustevníkem, robinsonem usazeným v buši, kooperujícím s přírodou.



Kibera - příběh slumu

V centru Nairobi se nachází Kibera, jeden z největších slumů v celé Africe. Téměř žádné služby tam pořádně nefungují. Ani to ale neznamená, že by obyvatelé Kibery neměli naději. Snímek je příběhem několika lidí, kteří v nehostinném prostředí tvoří své osudy.

Dilili v Paříži

Takzvaná Belle Époque, Krásné časy, byla nejpůvabnější doba města měst, francouzské Paříže. I tak se ale ve stínech skrývá zlo. Odvážná dívka Dilili spolu se svým kamarádem Orelem jde po stopách spolku, který stojí za únosy dívek v Paříži. Působivý animovaný příběh je dalším filmem z dílny uznávaného francouzského animátora Michela Ocelota.