Filmové premiéry: globální hrozbou jsou opilí rodiče v britských vojenských stíhačkách

Druhý červnový týden míří do českých kin šest snímků. Pokračování akční komediální série Muži v černém doplní netradiční rodičovská anabáze, příběh nejznámějšího stíhacího letounu, hřejivá francouzská komedie o ženách z okraji společnosti, hudební příběh o dospívání a traumata prvních lásek.

Muži v černém: Globální hrozba

USA, režie: F. Gary Gray

Organizace Mužů v černém si za dobu své existence poradila z různými mimozemšťany z dalekého vesmíru. Země a její obyvatelé jsou v bezpečí. Tedy alespoň prozatím. Je totiž docela dobře možné, že se do organizace infiltroval dvojitý agent. Jak je známo, nejnebezpečnější nepřítel je ten, kterého si pustíte příliš blízko k tělu. Muži (a jedna žena) v černém vyrážejí znovu do akce!

Rodiče na tahu

USA, režie: Fred Wolf

Frank (Alec Baldwin) a Nancy (Salma Hayeková) jsou takoví středostavovští bonviváni, co nikdy neodkládají sklenku daleko od úst. Užívání si života ale musí přestat, když se manželé dozvědí, že jsou na mizině. Musí přitom udržet svou dceru na velmi drahé soukromé škole! Lahev vína (ve skutečnosti několik láhví) přinese spásný nápad - co takhle pronajmout prázdný sousedův dům, na který mají dohlížet? Problémy na sebe nenechají dlouho čekat...

Spitfire

Velká Británie, režie: David Fairhead, Ant Palmer

Elegantní dravec z nebes, postrach německé Luftwaffe. Britský Spitfire se stal nejslavnějším stíhacím letounem v historii. Jak se ale z kusu kovu stane ikona? Dokumentární film ohromí záběry z ptačí perspektivy natočenými špičkovým leteckým kameramanem. Anglický komentář k filmu namluvil herec Charles Dance, kterého diváci znají jako Tywina Lannistera ze Hry o trůny.

Neviditelné

Francie, režie: Julien Petit

V sociálním centru na pařížském předměstí pracují čtyři ochotnice. Život plyne pomalu, ale ženy dovedou najít štěstí i tam, kde by ho jiný nehledal. Když tedy přijde příkaz na uzavření centra, berou spravedlnost do vlastních rukou. Že přitom poruší spoustu pravidel a možná i zákonů? Vem to čert, hlavně když bude zábava!

Beats

Velká Británie, režie: Brian Welsh

Skotsko roku 1994. Johnno a Spanner jsou nerozluční kamarádi. Země se právě zmítá v horečce taneční hudby a drog štěstí. Johnno a Spanner se tak dostanou do podsvětí, o kterém neměli předtím ani tušení. Tohle jsou Beats, tady se jede naplno. Nejlépe celou noc.

Genesis

Kanada, režie: Philipe Lesage

S láskou vytvořený portrét dospívání a prvních lásek. V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem, který ji navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění.