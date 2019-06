Filmové premiéry: vraždící panenka hraje na kytaru hity od Beatles

PRAHA Poslední červnový týden míří do českých kin tři snímky. Pokračování hororové ságy o netradiční dětské hračce doplní

Annabelle 3

USA, režie: Gary Dauberman

Lovci paranormálních jevů Ed a Lorraine Warrenovi kdysi uložili prokletou panenku Annabelle do bezpečně zavřeného boxu. Jenže zlo chce za každou cenu ven. Svou příležitost vidí v malé dívce, která panenku pustí na svobodu. Další kolo strašení může začít. Annabelle 3 je dalším dílem populární hororové série producenta Jamese Wana.









Yesterday

USA, režie: Danny Boyle

Jack Malik (Himesh Patel) je aspirující, ale nepříliš úspěšný muzikant. Jednoho dne při projížďce na kole havaruje. Když se probudí, tak zjistí, že je v alternativním světě, kde kapela Beatles sice možná i vznikla, ale nikdo si na ně a jejich písničky nepamatuje. Jack samozřejmě chytí příležitost za pačesy, začne slavné písně hrát a vydávat je za svoje autorské skladby. Masivní úspěch na sebe nenechá dlouho čekat. Scénář snímku Yesterday mají na svědomí Jack Barth (seriál Japanorama) ale hlavně oceňovaný Richard Curtis (Lásky čas, Láska nebeská). Kromě Himeshe Patela se ve filmu objeví Lily Jamesová, Ana de Armasová nebo populární zpěvák Ed Sheeran.









Slunce je také hvězda

USA, režie: Ry Russo-Youngová

Mladík Daniel (Charles Melton) se beznadějně zamiluje do krásné Nataši (Yara Shahidi). Problém je v tom, že Nataša ve Spojených státech nemůže zůstat. Dívka se tak snaží Danielovi nepropadnout, ačkoliv by moc chtěla. Daniel věří, že je oba spojil osud. Udělá vše, aby dívku svých snů získal a udržel si ji. Romantické drama natočila režisérka Ry Russo-Youngová, která zabodovala na filmovém festivalu v Sundance svým filmem Nobody Walks (2012).