Galerie šitá na míru robotům. Fabrice Ainaut vystavuje v Mikulově

MIKULOV Galerie Závodný v Mikulově představuje mladého francouzského umělce Fabrice Ainauta. Jeho objekty v sobě snoubí černobílé kontrasty, pohyb, abstrakci i zvukové vibrace. Jde o dvě výstavy v jedné – jednu denní a druhou noční.

Galerie Závodný v Mikulově se v prvních pěti letech své existence zaměřovala především na české umělce, jejichž veřejné působení u nás bylo za minulého režimu znemožněno a již tvořili v exilu. Nyní se obrací k zahraničním autorům, přičemž se snaží české autory propagovat v cizině. Ve Francii zastupuje například Karla Zlína. Letos sedmatřicetiletý Fabrice Ainaut je v pořadí třetím francouzským umělcem vystavujícím v galerii.

„Duší venkovan“, jak o sobě Ainaut sám říká, používá jazyk černobílé abstrakce obohacený o prvky světla a kinetiky. O svém díle hovoří prostě, bez sofistikovaných popisů a vyumělkovaných obratů. Je samoukem, ve škole dlouho nevydržel. Dospíval však v Africe a ta ho po osobní i umělecké stránce formovala. Našel zde pomyslný klíč ke svému umění, které se nejprve opíralo o tradiční projevy domorodé kultury. Po svém návratu do Paříže byl zasvěcen do geometrické abstrakce mistry tohoto směru. Bydlel totiž ve stejné ulici jako uruguayský umělec Carmelo Arden-Quin a stal se jeho asistentem.

Arden-Quin šel cestou nových technologií, v jeho díle je patrná tendence ke světlu, pohybu a užití nových materiálů. Vycházel z pařížské abstraktní školy, primitivního umění, pop-artu a kinetiky av roce 1948 založil hnutí MADI – Materiální dialektismus. S Fabricem byli blízcí přátelé, Arden-Quin k němu měl osobní, až otcovský vztah.

Jihoameričtí umělci měli v Paříži vždy silné slovo a kulturně ji ovlivňovali. Po Ardenově-Quinově smrti se Fabricovým učitelem stal Argentinec Julio Parc. Jeho atributy jsou opět světlo, pohyb a barva.

Noc i ve dne

Dá se říct, že Fabrice se vydává ve stopách svých učitelů. Sází na absolutní kontrast černé a bílé, robotiku a interakci s divákem. Jeho díla mají mnoho rozměrů a vrství se v několika rovinách: objekt samotný, jeho pohybová složka, hra světel, vibrační zvuk, stín vrhaný na stěnu a případně fotografická reprodukce. Spodní část výstavy představují reliéfní práce nebo objekty, kterými můžeme mechanicky pohybovat a nastavit je do va riabilní polohy. Horní část je světelná a kinetická. Instalace v sobě mají zabudovaný počítačový program, LED osvětlení a motory. Volně se pohybují a natáčejí a tím vzniká velké množství variant a vzájemných poloh. Fabrice reflektuje vlastní umění fotkami, při nichž rovněž využívá moderních technologií. Hledá různé úhly a pohledy na svoje dílo, podsvětluje je a nazírá z nových perspektiv. Divák tak může například zažít i noční pohled, ač výstavu přišel zhlédnout ve dne.

Dominantou expozice je sedm dvoumetrových geometrických soch v samovolném pohybu. Podkresluje je jemné rytmické vrnění. „Vidím je trochu jako totemy, které vytvářejí jakousi choreografii, světelný tanec... Programuji je, jak to cítím. Inspirovala mě k tomu zřejmě Afrika, kam jsem odjel v šestnácti a strávil tam pět let. Myslím, že se to podvědomě odráží v mém díle.“ Sochy vytvářejí jakýsi technologický ekosystém a zároveň intimní prostor, do kterého divák může vstoupit a reagovat na něj.

Ainaut by svým objektům nejraději vdechl život a schopnost autopřeměny. „Snažím se dnes vytvářet digitální jazyk, který vychází z mých strukturálních rešerší, za pomoci elektronických systémů orientovaných na robotiku.“ Příští výstavu připravuje na zámku Tourelles u Paříže se svojí uměleckou skupinou Art construit international. Na Mikulov ale, zdá se, nezapomene: „Galerie je mi šitá na míru, je to moje nejlepší výstava.“