Gigantický kříž před Bílým domem. Nová série Příběhu služebnice se představuje v ukázce

GILEAD Požehnán buď boj. Takové je téma třetí série populárního seriálu Příběh služebnice (Handmaid´s Tale), která volně navazuje na knižní bestseller spisovatelky Margaret Atwoodové. Série se ponese v duchu boje utlačovaných proti utlačujícím a podle svých tvůrců bude i méně depresivní. Datum premiéry nové řady ale zatím stanoveno není.

June (Elisabeth Mossová) je připravena povstat proti autoritářskému režimu Gileádu, pokud to bude znamenat svobodu pro ni i ostatní služebnice. Nová ukázka, vysílaná během Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu, poodhalila, že se děj v nové sérii přesune z oblasti Bostonu přímo do Washingtonu, hlavního města Gileádu. Ten ale vypadá v dystopické budoucnosti zcela jinak. Například na místě ikonického Washingtonova monumentu je obrovský kříž.

Čeká fanoušky dlouhá jízda?



Podle Bruce Millera, showrunnera (vedoucího projektu), by seriál mohl mít nakonec až deset sérií.

„Ve hře budou noví hráči a Fred Waterfort (Joseph Fiennes) už nebude tou největší rybou v rybníku,“ popsal změnu Warren Littlefield, výkonný producent seriálu, deníku USA Today. „Ve Washingtonu to bude takový Gileád na steroidech,“ dodal.

Třetí série má také začít pouhých několik minut po konci druhé. Ústředním tématem bude boj, který utlačovaným hrdinům dopřeje naději, které v prvních dvou sériích mnoho neměli. „Myslím, že z bojů, které ve třetí sérii zažijeme , vysvítá mnohem více paprsků naděje. Myslím, že ze snahy June postavit se neuvěřitelné přesile s takovou vervou, je cítit smysl a dává to všem pocit světla na konci tunelu,“ popisuje Littlefield.

Děj se také mnohem více zaměří na postavu Lydie (Anna Dowdová), kolaborantky gileádského režimu. Seriál představí několik retrospektivních pasáží, které divákům její příběh dovysvětlí. „Prosila nás o to spousta fanoušků a my jsme rádi, že jim to uprostřed nové série budeme moci splnit,“ sdělil Littlefield.

Zatím není jasné, kdy se fanoušci pokračování dočkají. Datum premiéry zatím stanoveno není, ale očekává se, že to bude během letošního roku. Margaret Atwoodová, autorka knižní předlohy, navíc hodlá navázat na svůj bestseller z 80. let knižním pokračováním. Děj knihy, nazvané prozatím Závěť (Testament), se má odehrávat o patnáct let později. Příběh se soustředí na tři ženy. „Drazí čtenáři, vše, na co jste se mě ptali ohledně Gileádu a jeho fungování, sloužilo jako inspirace pro tuto knihu. Tedy skoro vše. Jako další inspirace mi sloužil svět, ve kterém žijeme,“ psala v Atwoodová v prosinci v oficiálním prohlášení, které zveřejnil nakladatel Penguin Random House.