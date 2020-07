Odepřel jsem si říkat normální ‚r‘, říká herec, který ve filmu ztvárňuje exprezidenta Havla

Praha Herec Viktor Dvořák vyprávěl magazínu Pátek LN o své roli Václava Havla v novém filmu, slavné scéně na balkonu Melantrichu a o tom, jak se učil ráčkovat jako bývalý prezident. Se zápalem mluví o výhodách a nevýhodách různých typů tramvají. Živě se zajímá o postup psaní kritik. Do detailů rozebírá filmy, které v poslední době viděl.

Ale hlavním tématem rozhovoru je samozřejmě Havel – snímek scenáristy a režiséra Slávka Horáka, který má koncem července premiéru a v němž Viktor Dvořák hraje Václava Havla v letech 1968 až 1989. Budoucího prezidenta ztvárnil už potřetí – po loňském snímku Ireny Pavláskové Pražské orgie a inscenaci Čapek v Městských divadlech pražských.



„Všechny postavy byly obsazené, a my stále neměli odpověď na otázku, kdo bude hrát Havla,“ vzpomíná na natáčení režisér Horák. „Pak přišel na casting Viktor. Věděli jsme z doslechu, že by měl být Havlovi trochu podobný, ale úplně nám vyrazil dech. Byl to prostě on! Nejen vzhledem, ale taky – a to především – chováním. Ta charismatická kombinace přirozené inteligence, ohleduplné slušnosti a smyslu pro humor, to všechno Viktor má a nemusí to hrát.“