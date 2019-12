‚Historie nešetří toho, kdo si hraje na boha.‘ Bondovka Není čas zemřít představuje akcí nabitou ukázku

LONDÝN Daniel Craig naposledy jako James Bond. Agent 007 v ukázce na dlouho očekávaný film Není čas zemřít (No Time to Die) skáče z viaduktu, dělá kaskadérské kusy s motorkou nebo střílí z kulometů ve svém Aston Martinu. Snímek zamíří do českých kin 8. dubna.