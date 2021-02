Hra o trůny se brzy dočká pokračování. HBO začne natáčet seriál Rod draka už na jaře

LOS ANGELES Televize HBO oznámila, že duchovního nástupce oblíbeného seriálu Hra o trůny začne natáčet už letos na jaře. Seriál Rod draka (House of the Dragon) bude mapovat historii Targaryenů, prastarého rodu schopného osedlat draky. Seriál se pak na obrazovky podívá někdy v roce 2022. HBO navíc chystá nejméně další dva seriály z oblíbeného fantasy světa.

Děj by se měl podle dostupných informací odehrávat 300 let před Hrou o trůny, což seriál zasazuje přibližně do dob krále Aegona Dobyvatele, který jako první sjednotil všech sedm království Západozemí. Předlohou Rodu draka je hlavně Martinova kniha Oheň a krev. Česky ji v roce vydalo nakladatelství Argo.



Scenáristé desetidílné první série jsou sám autor knižní předlohy George R. R. Martin a Ryan J. Condal (Rampage Ničitelé, seriál Colony). Condal bude spolu s režisérem několika epizod původního seriálu Miguelem Sapochnikem i celkovým tvůrcem Rodu draka, takzvaným showrunnerem (osobou odpovědnou za tvorbu).

V roli krále Viseryse se objeví herec Paddy Considine (Journeyman, seriál Gangy z Birminghamu), prince Daemona Targaryena ztvární Matt Smith (seriály Pán času, Koruna) a princeznu Rhaenyru herečka Emma D’Arcyová (seriál Wanderlust).

HBO zároveň chystá i kreslený seriál ze světa Západozemí. O tom zatím není známo nic jiného, než že by mělo jít o krvavou podívanou jen pro dospělé.

Ve hře je také hraná série podle Martinova románu Rytíř sedmi království. Příběh původně napsaný jako tři kratší novely se odehrává nějakou dobu před dějem původního seriálu. Hlavními hrdiny jsou potulný rytíř Duncan Vysoký a jeho panoš s přezdívkou Vejce. O tomto seriálovém projektu se hovoří jako o dané věci, ačkoliv ho HBO ještě nepotvrdila.

U všech výše zmíněných projektů se bude angažovat i tvůrce předlohy George R. R. Martin. Jde o součást exkluzivní smlouvy, kterou Martin s HBO podepsal již v roce 2013.

HBO chtěla svět úspěšné Hry o trůny rozšířit již dlouho. Dříve chystala několik projektů, které byly ale nakonec zrušeny. Takový je i případ seriálu Dlouhá noc (The Long Night) s Naomi Wattsovou v hlavní roli. Příběh vzniku prvních Bílých chodců HBO nečekaně zrušila, ačkoliv natáčení bylo podle uniklých fotek v plném proudu. Se vznikem služby HBO Max se ale zvýšil konkurenční tlak, takže je možné, že se společnost k seriálu nakonec vrátí.