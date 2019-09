I romány varují před klimatickou změnou. Žánr cli-fi je na vzestupu

PRAHA Literatura reaguje na současnou situaci. Nejinak je tomu i v případě cli-fi (zkratka pro klimatickou fikci), podžánru vědecké fantastiky, který se zaměřuje na klimatické změny. K vzestupu tohoto žánru pomohla i mladá aktivistka Greta Thunbergová.

Obrovské elektrické bouře, celosvětová zemětřesení, spalující sucha nebo i vlny tsunami velikosti menších mrakodrapů. Zabije náš svět lidská bezohlednost a následná klimatická změna či živelná katastrofa? Žánr cli-fi bere všechny vědecké i laické představy o klimatické změně a přetavuje je v živý román. Apokalypsa nikdy nebyla čtivější. Nejde však o jednotný žánr s jasně vymezenými pravidly. Pravidlo má snad jen jedno - klimatická změna je skutečná.

V literatuře a filmech často svět zaniká dopadem meteoritu nebo nějakou záhadnou nemocí, která může lidstvo vyhubit nebo z něj udělat nemyslící nemrtvé. Cli-fi ale pracuje opravdu jen s klimatickými změnami a z nich plynoucích živelných katastrof.



Za prvního zástupce tohoto žánru můžeme označit už francouzského spisovatele Julese Verna. V románu Zmatek nad zmatek (česky například nakladatelství Omega, 2016) z roku 1889 se těžaři snaží vychýlit výbušninami zemskou osu. To by pochopitelně mělo nedozírné klimatické následky. Jejich pokus se naštěstí nepovede, takže je lidstvo katastrofy ušetřeno.



Cli-fi jako podžánr pak existuje od roku 2013, kdy termín jako první použila moderátorka Angela Evanciová v rozhlasovém pořadu rádia NPR. Popsala jím knihu Odds Against Tomorrow (česky něco jako Argumenty proti zítřku) spisovatele Nathaniela Riche (česky nevyšla). Riche k napsání knihy inspiroval spoušť, kterou za sebou koncem roku 2012 zanechal hurikán Sandy. Podle vědců k Sandy přispělo i globální oteplování.

Raketová popularita

Globální oteplování způsobené emisemi oxidu uhličitého (CO2) je velmi častým, dost možná i nejčastějším tématem klimatické fikce. Žánr i díky mladé aktivistce Gretě Thunbergové, která na tento problém soustavně upozorňuje, zažívá ohromný nárůst v popularitě.

Alespoň částečně se cli-fi dotýkají i některá díla známých spisovatelů. Patří sem například i Solar Iana McEwana (česky Odeon, 2019) nebo Kniha zvláštních nových věcí od Michela Fabera (česky nakladatelství Zlín, 2016).

Některé díla zase klimatické změně odporují, ačkoliv i tak zaměřením patří do tohoto žánru. Nejznámějším příkladem je román Říše strachu spisovatele Michaela Crichtona (česky Knižní klub, 2006). Podle Crichtona je klimatická změna půdou pro bludy a „ekoterorismus“.

Má tedy cli-fi agitační funkci? Nepochybně ano. Stejně jako u každého jiného typu literatury platí, že čtenář si z něj odnese jen to, co sám chce. Pro odpůrce klimatické změny se jedná minimálně o poutavé náhledy do katastrofických scénářů.