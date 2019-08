Jacksonova fascinace dětmi byla podivná, vzpomíná zpěvačka Sheryl Crow

PRAHA Countryová zpěvačka Sheryl Crow, která v osmdesátých letech spolupracovala na turné Michaela Jacksona Bad Tour, uvedla, že v ní zpěvákovo chování vždy vyvolávalo řadu otázek. Přestože byla ohromena hudebníkovým talentem, podivovala se zejména nad jeho fascinací dětmi.

Snímek Leaving Neverland, který letos téma Jacksonovy údajné pedofilie opětovně otevřel, přitom neviděla a ani vidět nechce, uvedla Sheryl Crow v rozhovoru pro The Telegraph. V dokumentu se objevují svědectví dvou mužů, kteří tvrdí, že je zpěvák jako děti sexuálně zneužíval.

Crow výpovědím dvojice, které se k ní donesly, na základě svých osobních zkušeností věří. Uvedla například, že nechápala, proč rodiče Jamese Safechucka nechávali svého tehdy pouze devítiletého syna, který se Jacksonova turné účastnil jako tanečník, trávit se zpěvákem tolik času. „Byl to skvělý kluk a pořád byl s námi, více než polovinu osmiměsíčního turné. Vždy jsem se ptala, co sakra dělají jeho rodiče?“ dodala Crow.

Akce Hope For Haiti Now: Sheryl Crow.

Zpěvačka, která se objevila v Jacksonově klipu k písni Dirty Diana, se také ohradila vůči „síti“ lidí, kteří podle jejích slov Jacksona obklopovali a pomáhali mu vše utajovat. „Myslím že to záměrně neplánoval, ale byla to nějaká část jeho aury – něco téměř nedotknutelného a nadpozemského. Cítím, že tu byla spousta lidí, kteří dovolili, aby se to dělo. Je to tragédie,“ vyjádřila se zpěvačka. „Jsem smutná a naštvaná na hodně lidí. Je to jako smrt v rodině, víte?“ dodala.



Rozpovídala se také o tom, jaký byl Jacksonův vztah k ní během vzájemné spolupráce. „Myslím, že si ve skutečnosti docela dlouhou dobu vůbec nepamatoval moje jméno,“ řekla. Popisovala atmosféru, kdy byla veškerá pozornost soustředěna výhradně na Jacksona, zatímco ona a členové kapely stáli v pozadí. Od té doby se prý viděli už jen na Grammy. „Nemyslím si, že by ze mě udělal, čím jsem byla,“ uvedla dále Crow.

Michael Jackson, který zemřel v roce 2009 na předávkování léky, byl z pohlavního zneužívání dětí obviněn několikrát již během svého života. Soud ho ale nikdy neuznal vinným a on sám všechna obvinění popíral.