Jak nás šidí rychlé občerstvení? Pokračování kontroverzního dokumentu Super Size Me má první ukázku

V roce 2004 způsobil americký dokumentarista Morgan Spurlock poprask svým filmem Super Size Me, v němž se snažil ilustrovat, co se stane s lidským tělem, když bude jíst měsíc jen jídlo z řetězců rychlého občerstvení, takzvaných fastfoodů. Po dlouhé době navazuje druhým dílem, v kterém se sám na oko snaží založit fastfood. Ke svým zákazníkům chce být upřímný. To je ale větší problém, než čekal. Morgan Spurlock byl také jedním z nařčených v kauze sexuálních obtěžování #MeToo. Ke všemu se přiznal v otevřeném dopise.

První díl Super Size Me si odnesl nominaci na Oscara za nejlepší dokumentární film. Morgan Spurlock ve filmu 30 dní jí jen jídlo z řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Ztloustl o jedenáct kilo, měl nebezpečně vysoký cholesterol, trpěl změnami nálad, spánkovou deprivací a sexuální dysfunkcí. Ve druhém díle si Spurlock odmítá znovu ničit tělo a přichází s jinou taktikou - založí si řetězec rychlého občerstvení specializující se na kuřecí maso. V nové ukázce je například vidět, jak cestuje na kuřecí farmu, aby si osobně vybral ta kuřátka, která si později „upeče dozlatova“. Pokládá si otázku, zda je možné takový podnik vést, když bude provozovatel ke svým zákazníkům zcela upřímný. V ukázce například zmiňuje, jak slovo smažený (fried) v nabídkách fastfoodů vystřídalo slovo křupavý (crispy), protože to první má dnes výhradně negativní konotace. Další z taktik je podle Spurlocka „natřískat“ sendvič salátem a jinou zeleninou, aby vypadal zdravější a na reklamních obrázcích zakryl nezdravé přísady.

Snímek si svou festivalovou premiéru odbyl již v roce 2017, ale do běžné distribuce míří až nyní. Vinu na tom má i fakt, že Spurlockovi se nevyhla kampaň #MeToo. Dokumentarista byl obviněn ze znásilnění spolužačkou z vysoké školy. V otevřeném dopise na sociální síti Twitter oznámil, že je vinen, že je „součástí problému“. Kromě toho přiznal, že byl nevěrný všem ženám, se kterými měl kdy poměr. I tak k němu ale byla veřejnost překvapivě shovívavější než k řadě jiných, kterým jejich přečiny z minulosti zničily kariéru. I am Part of the Problem



