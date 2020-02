Jak přežít koronavirus? Inspirujte se u Dustina Hoffmana nebo Bruce Willise

LOS ANGELES Hrozba koronaviru straší celý svět. S nákazami a pandemiemi se ale musí občas vyrovnat i svět filmový. Server Lidovky.cz přináší sedm případů nákaz, se kterými se museli filmoví hrdinové popasovat.

Smrtící epidemie

1995, USA, režie: Wolfgang Petersen

Virus: Motaba. Příznaky: silné příznaky chřipky, později selhání orgánů. Motaba má inkubační dobu v řádu několika hodin, do 24 hodin většinou zabíjí.

Kalifornii pustoší neznámá nákaza, která byla do Ameriky zavlečena z Afriky. Virologové v čele se Samem Danielsem (Dustin Hoffman) hledají lék, ale do cesty se jim staví armáda. Ono to totiž se samovolně šířícím se virem bude možná jinak, než si všichni mysleli.

Rada pro přežití: Nevěřit americké armádě. Co když chce ututlat biologickou zbraň?