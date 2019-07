Jako ryba ve vodě. Historický seriál Krčín představí proslulého rybníkáře

TŘEBOŇ/PRAHA Na jihu Čech vzniká historický seriál Krčín, v němž si proslulého rybníkáře Jakuba Krčína pod režijním vedením Josefa Pecla zahraje herec Divadla pod Palmovkou Ondřej Veselý. V deseti dílech se diváci dozvědí o peripetiích Krčínova života od nástupu na rožmberský dvůr až do jeho odchodu ze služeb mocných Rožmberků. Autorem scénáře je spisovatel, novinář a muzikant Jan Matěj Krnínský.

Na jihu Čech vzniká historický seriál Krčín, v němž si proslulého rybníkáře Jakuba Krčína pod režijním vedením Josefa Pecla zahraje herec Divadla pod Palmovkou Ondřej Veselý. V deseti dílech se diváci dozvědí o peripetiích Krčínova života od nástupu na rožmberský dvůr až do jeho odchodu ze služeb mocných Rožmberků. Autorem scénáře je spisovatel, novinář a muzikant Jan Matěj Krnínský.



První klapka seriálu padla koncem června na věži Jakobínka u hradu Rožmberk a předcházely jí dva roky příprav. „Natáčení realizuje Českokrumlovská televize a Jihočeská filmová kancelář. V současné době se o uvedení seriálu jedná s tuzemskými celoplošnými televizními stanicemi i se zahraničím,“ uvedl Vojtěch Frajt z agentury 2media.



Další postavy historického příběhu ztvární například herečka Denisa Pfauserová a zpěvačka Lenka Lo Hrůzová, vítězka druhé řady pěvecké soutěže Hlas Česko Slovenska, která nazpívala také úvodní píseň k seriálu.

Seriál se bude natáčet do konce roku 2020. „Nemůžeme si dovolit chybovat, Krčín je ikona nejen v jižních Čechách - a takové téma chce dostatek času na zpracování. Po tak dlouhé přípravě chceme využít krásné lokace, skvělé herce a výborně napsaný scénář k tomu, aby vznikl opravdu dobrý film,“ uvedl režisér Pecl. „Jižní Čechy jsou většinou spojovány především s husity, ale období vlády Rožmberků bylo zcela mimořádné a Krčínova práce zásadně změnila charakter krajiny. Zatím to ovšem filmaři příliš nevyužili, a tak jsme to vnímali jako jakýsi dluh vůči historii,“ dodal.

Scenárista Jan Matěj Krnínský se o historii rodu Rožmberků zajímá už od 15 let. „Tenkrát se mi dostaly do ruky romány Niny Bonhardové. Od té doby jsem poznal, jak různorodý může být pohled na tuto část našich dějin. Při tvorbě scénáře jsem se oprostil od starých beletrií, které například mnohdy - v souladu s dobou - hegemonizovaly dělníky na stavbě rybníků a nepravdivě romantizovaly některé postavy. Oprostil jsem se i od předloh, které - se zbožností dějepisných učebnic - naopak některé postavy démonizují a nelidsky je vyhraňují,“ sdělil.

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535 až 1604) pocházel z chudého zemanského rodu. Měl za sebou nedokončená studia vodohospodářství na Karlově univerzitě v Praze. Roku 1561 vstoupil do služeb Rožmberků. Byl jmenován podpurkrabím a o rok později purkrabím Českého Krumlova. Roku 1569 se stal regentem rožmberského panství. V těchto funkcích se zasloužil o hospodářský rozkvět rožmberského panství. Ve výstavbě rybníků na Třeboňsku navázal na Josefa Štěpánka Netolického, mnoho rybníků zbudoval či rozšířil. Roku 1571 založil rybník Nevděk (dnešní Svět), kvůli kterému nechal zbourat část Třeboně. Od roku 1584 šest let budoval největší rybník Rožmberk, nacházející se přímo na Lužnici. V Sedlčanech vybudoval pivovar, panský mlýn a sádky na ryby. Závěr života strávil na tvrzi v Obděnicích na Příbramsku, kde také zemřel. Dodnes není známo přesné datum jeho skonu a ani místo, kde je pohřben.