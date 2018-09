Je libo mozeček? Nemrtví nacisté od J.J. Abramse si podmanili kritiky

LOS ANGELES Snímek Overlord (krycí název spojeneckého výsadku v Normandii) vypráví o alternativní historii - co by se stalo, kdyby si nacisté proti spojeneckým vojskům přichystali nemrtvou armádu lačnící po mozcích? Zdánlivě béčková akční podívaná producenta J.J.Abramse (Star Wars, Star Trek) ale sbírá velmi nadšené ohlasy kritiků. Snímek se již představil na festivalech, ale oficiální americkou kinopremiéru má naplánovanou na 9. listopadu.

Dva američtí parašutisté, svobodník Boyce (Jovan Adepo) a seržant Ford (Wyatt Russel), seskočí daleko za nepřátelskými liniemi. Postupné dobývání Francie, jaké znají diváci například z oceňovaného seriálu Bratrstvo neohrožených, se ale nekoná. Nacisté velmi dobře vědí, že jim teče do bot. Jediným řešení, jak odvrátit zcela jistou prohru, je vytvoření ničivé zbraně. Tou má být vojsko hladových nemrtvých, které už si na americké vojáky brousí své značně prohnilé zuby.

Do režisérského křesla usedl zatím nepříliš známý Julius Avery (Syn zmaru). Autory scénáře jsou Billy Ray (Kapitán Phillips, Na odstřel) a Mark L. Smith (oscarový Revenant: Zmrtvýchvstání, Motel smrti). Hlavním producentem Overlordu se stal režisér J.J. Abrams. Ten se zapsal do podvědomí milovníků vědeckofantastických filmů hlavně svými příspěvky do světa Star Wars a Star Treku.

„Overlord míchá válku a nemrtvé povědomým způsobem, který je ale realizován velmi zdařile. K tomu přidává dostatek charakteru a lesku, aby byl dobrou podívanou,“ napsal o filmu Germain Lussier z webu i09.com.

„Overlord naplní vaše očekávání o bezduché akční zábavě, ale umí se zakousnout i hluboko. Je vítanou alternativou všech filmů, které se o to ani nesnaží,“ myslí si Kalyn Corriganová ze serveru indiewire.com.

„Na to, že jde o film plný nemrtvých nacistů, nabízí Overlord i hlubokou myšlenku,“ vysvětluje Haileigh Foutchová z recenzního webu Collider.