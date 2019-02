Jen tak se kochat mozky na sněhu. Mrazivá pomsta s gustem střelí padoucha do obličeje

KEHOE Spíš než sama o sobě je černá komedie Mrazivá pomsta zajímavá kauzou, která se v souvislosti s ní objevila kolem představitele hlavní role Liama Neesona. Ten se v nedávném rozhovoru přiznal, že měl choutky na pomstu i ve skutečném životě.

Mrazivá pomsta je věrnou americkou předělávkou skandinávského filmu Kraftidioten(2014), který byl v české distribuci uveden pod zábavně přímočarým titulem Boj sněžného pluhu s mafií. Originál i remake natočil týž norský režisér Hans Petter Moland, což není neběžné: podobně se svými evropskými filmy za oceánem naložili například Michael Haneke (Funny Games), Baltasar Kormákur (Kontraband) a další.

Název Boj sněžného pluhu s mafií děj obou Molandových snímků trefně shrnuje. Tentokrát pluh řídí nemluvný chlápek v podání Liama Neesona, v originále ho hrál Stellan Skarsgard. Zachováno je i jeho jméno (Nels Coxman oproti předchozímu Nils Dickman, což vede k pubertálním narážkám na téma pánské přirození). Nels žije v městečku Kehoe ve Skalistých horách a díky své obětavé práci patří k oblíbeným členům komunity.

V týž den, kdy obdrží ocenění Občan roku, se však dozví, že jeho syn zemřel na předávkování heroinem. Nels ani jeho manželka Grace (Laura Dernová) si však nejsou vědomi, že by Kyle měl s drogami něco společného. Truchlící otec si chce ustřelit hlavu, ale v poslední chvíli se dozví, že za synovou smrtí stojí mafiánský boss s přezdívkou Viking z nepříliš vzdáleného Denveru.

Skandál kvůli přiznání

Liam Neeson se v relativně pozdní fázi kariéry zaškatulkoval do postav mužů na cestě pomsty – zejména díky roli ve veleúspěšném thrilleru 96 hodin, kde coby bývalý agent CIA vyrval dceru z rukou obchodníků s bílým masem. Mrazivá pomsta zpočátku působí jako film z podobného ranku. Nels likviduje protivníky z drogové sítě jednoho po druhém jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce a probíjí se v mafiánské hierarchii do stále vyšších pater. Po několika mrtvolách se ale situace zkomplikuje a děj rozvětví s příchodem vedlejších postav, jako je Nelsův bratr nebo nájemný vrah, potažmo se vznikem konfliktu mezi Vikingovým gangem a doposud spřátelenými indiánskými dealery.

Mrazivá pomsta si ponechává skandinávskou lakoničnost a severský černý humor. Moland se až příliš často kochá vizuálním motivem krve, mozku a jiných tkání rozstříknutých na sněhu, což brzy začne být velmi repetitivní. Opakování ad absurdum je ale jedním ze základních kamenů brutální podívané: Moland například každou smrt podtrhne mezititulkem se jménem a přezdívkou dotyčného a tím později začne vraždy elipticky nahrazovat. Nebo neustále vkládá záběr aut mířících k horizontu denverských mrakodrapů.

Neeson hraje podobně minimalisticky jako ve svých ostatních„mstivých“ filmech, další postavy jsou obsazené výraznými typy. Tom Bateman coby Viking je až příliš slizký, pozornost si zaslouží spíš ženské role v podání Emmy Rossumové nebo Julie Jonesové. Skrze roli policie v dění nelze přehlédnout podobnosti s žánrově spřízněnými filmy jako Fargo, Tři billboardy kousek za Ebbingem nebo Tahle země není pro starý. A potenciálně nosné téma otců a synů, jež příběhem prostupuje na řadě úrovní, není využito tak, jak by si zasloužilo.

Při tom všem by Mrazivá pomsta zůstala jen lehce nadprůměrnou černou komedií. Motiv pomsty však přerostl do skutečného života. Neeson se v rámci propagace filmu zmínil, že se kdysi zaobíral myšlenkou zabít někoho tmavé pleti poté, co byla Afroameričanem znásilněna jeho známá. V USA následovala vlna odmítavých reakcí v médiích i na sociálních sítích, slavnostní premiéra byla zrušena a hercova kariéra se nyní zřejmě nachází v limbu.

V politicky hyperkorektní Americe tedy není problém natáčet filmy, v nichž se postavy navzájem s gustem střílejí do obličeje, ale člověk nesmí veřejně přiznat, že má stejně jako všichni ostatní pod tlakem okolností myšlenky, za než se později stydí. Pokrytectví tohoto myšlenkového klimatu na své filmové zpracování zatím čeká. Jednou by z toho mohla být brutálně černá komedie.