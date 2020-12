„Ještě jednou a poletíte.‘ Tom Cruise se sprostě opřel do filmového štábu kvůli nedodržování covidových opatření

LOS ANGELES Podle nahrávky získané deníkem The Sun se Tom Cruise opřel do filmového štábu sedmého pokračování ságy Mission: Impossible, když dva z jeho členů viděl porušovat covidová bezpečnostní opatření. Jindy klidný herec nešetřil sprostými slovy.

„My jsme zlatý standard. V Hollywoodu se teď stále natáčí jen díky nám. Natáčí se proto, že věří nám a tomu, co děláme. Každý večer jsem na telefonu s každým pos*aným filmovým studiem, pojišťovnou a producenty. Všichni chtějí, abychom točili filmy. Vytváříme tisícovky pracovních míst, vy s*áči. Už to tady nikdy nechci vidět. Nikdy!“ je slyšet jindy klidný Tom Cruise na nahrávce z natáčení.

Herce údajně rozohnilo to, že viděl dva členy štábu viděl stát blízko u sebe před monitorem počítače. Ani jeden z „hříšňíků“ na sobě neměl roušku.

„Můžete to pak vysvětlovat těm, kteří kvůli tomu ztratí střechu nad hlavou. Rozhodně jim to nepomůže zaplatit jídlo a univerzitní vzdělání. To je ta myšlenka, s jakou každý večer usínám v hlavě - s myšlenkou na budoucnost téhle zas*ané branže,“ nešetřil viníky Cruise.



Dál pokračoval v podobném duchu: „Takže mi promiňte, že kašlu na vaše omluvy. Něco jsem vám řekl a teď to po vás chci. Pokud to neuděláte, letíte. Kvůli vám tenhle natáčení tohohle filmu neskončí. Chápete to? Pokud to uvidím znovu, tak ku*va poletíte ven.“



