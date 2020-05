John Spartan na scénu! Sylvester Stallone připravuje druhý díl Demolition Mana

Kultovní snímek Demolition Man (1993) vypráví příběh budoucnosti, kde byl veškerý zločin eliminován. To ale jen do chvíle, kdy skončí hibernace. Snímek slavil kasovní úspěch a vyšlapal cestu do té doby poměrně neznámé Sandře Bullockové. Sylvester Stallone nyní oznámil, že se téměř po třiceti letech chystá pokračování.

Píše se rok 1996. Nebezpečný zločinec Simon Phoenix (Wesley Snipes) je zmrazen v kryokomoře, uveden do stavu hibernace. Stejný osud ale čeká i hrdinného policistu Johna Spartana (Sylvester Stallone), jenž omylem zavinil smrt dvaceti rukojmích. Simon Phoenix je probuzen v roce 2032 a začne dělat neplechu. Jediný, kdo ho může zastavit, je pochopitelně John Spartan... Demolition Man se nebral příliš vážně, šlo spíše o komediální akční podívanou. Možná právě díky tomu se mu dařilo v kinech, ze kterých si celosvětově odnesl přes 159 milionů dolarů. To vše při přibližném rozpočtu 57 milionů.

Když Sylvester Stallone odpovídal na otázky fanoušků na sociální síti Instagram, padl dotaz i na to, zda je šance na oživení Demolition Mana. „Myslím, že určitě je. Abych řekl pravdu, právě na tom se studiem Warner Bros. děláme a vypadá to fantasticky. Takže Demolition Man bude,“ odpověděl herec. Herec s fanoušky nesdílel žádné podrobnosti, ale pokud někdy bude pravý čas na oživení nostalgické značky, je to právě teď. V Hollywoodu se právě „kuchtí“ pokračování Top Gunu, Krotitelů duchů, baseballového Space Jamu nebo Indiana Jonese. Velkým otazníkem z původního Demolition Mana jsou každopádně tři mušle na záchodech a jejich funkce. Třeba divákům pokračování konečně odpoví...