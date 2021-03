KABÁT: Festival bez festivalu. Akce s plnými sály bez roušek se letos asi sotva uskuteční

BERLÍN Neviditelné Berlinale. Smutný pohled. Berlinale bez Berlinale. Tak podle agenturních zpráv komentují zklamaná německá média právě probíhající ročník slavného filmového festivalu – toho, který se loni ještě stačil uskutečnit, zatímco většinu dalších velkých akcí už zastavila nebo okleštila pandemie.

Jako na mnoha dalších věcech, i na tomto případu je vidět, jak dlouho tu už s námi mimořádná situace je a jak prozatím žádnou výhru nebo dílčí výhodu nelze míti za definitivní. (Ta píseň z filmu Pudr benzin by ostatně mohla kandidovat na novou hymnu mnoha zemí a Česka zejména: „Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak.“)

Berlínský festival se v nynějším termínu koná pouze v online verzi, a to ještě jen pro filmové profesionály a kritiky. Skuteční diváci by nicméně měli za pár měsíců dostat šanci naživo: verzi pro veřejnost hodlá Berlinale spustit 9. června. Pokud to okolnosti dovolí, dodává se jedním dechem. Do června je ale zatím času dost, a tak lze pořád doufat, že diváci v berlínských sálech skutečně uvidí všechny soutěžní filmy včetně toho s českou koprodukční účastí (v rumunském originále se jmenuje Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, český převod prý zní Smolný pich aneb Pitomý porno).

Pro nás bude samozřejmě ještě důležitější osud zdejších filmových přehlídek. I z jejich štábů se ozývá odhodlání. Pražský Febiofest, který se loni s vypětím všech sil uskutečnil v náhradním podzimním termínu za počínající druhé epidemické vlny, má letošní konání naplánováno na přelom dubna a května. V současné situaci vypadá taková vize překrásně, skoro až pohádkově. Ale plést se samozřejmě nemusejí jen optimisté – a kéž by se pesimisté pletli co nejvíce.

Festival filmů o lidských právech Jeden svět odložil svůj letošní ročník z tradičního časně jarního termínu na druhou polovinu května a výrazně decentralizoval svou podobu. Možná to bude strategie, která povede k úspěchu. Loni se nejlépe podařilo trefit termín Letní filmové škole: navzdory o něco zkrácené podobě dokázala v srpnu budit dojem plnohodnotné přehlídky. Pro letošek jsou pořadatelé zatím opatrní: „Jakou konkrétní podobu letošní LFŠ bude mít, potvrdíme v květnu, kdy už snad bude jasněji jak po stránce finanční, tak legislativní i epidemiologické,“ uvádějí moudře.

Největší česká filmová přehlídka, karlovarský mezinárodní festival, potvrdil před pár dny přípravy na letošní ročník ohlášený na 2.–10. července. Bude to takový festival, jako ten před dvěma lety? S plnými sály, bujným nočním životem, bez roušek? To asi sotva.

Nabídku filmů a zájem zahraničních médií může navíc poznamenat skutečnost, že se přehlídka částečně překryje s festivalem v Cannes, jehož odložený začátek je naplánovaný na 6. července. To by ale nakonec asi byly oproti těm loňským krásné starosti. V každém případě lze cosi o budoucnosti festivalů a rozložení jejich nabídky (a rizik) vyčíst z další zprávy karlovarského festivalu: kromě tradičních festivalových aktivit se chtějí organizátoři zaměřit na budování platformy KVIFF TV. Ta samozřejmě může přijít vhod.